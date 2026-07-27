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ВС разъяснил различия между условным кодом ЕСИКС и кодом ЕГРПОУ в вопросе гражданской правоспособности органа прокуратуры

14:53, 27 июля 2026 140
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ВС пришел к выводу, что условный идентификационный код органа прокуратуры в ЕСИТС имеет исключительно техническое назначение и не является идентификатором юридического лица.
ВС разъяснил различия между условным кодом ЕСИКС и кодом ЕГРПОУ в вопросе гражданской правоспособности органа прокуратуры
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Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу ЧП, которое обжаловало открытие исполнительного производства. Одним из главных аргументов заявителя было то, что государственный исполнитель указал в документах код ЕГРПОУ Одесской областной прокуратуры вместо условного идентификационного кода Черноморской окружной прокуратуры, который используется в Единой судебной информационно-коммуникационной системе (ЕСИТС).

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Предприятие ссылалось на Порядок электронного информационного взаимодействия между ГСА и Офисом Генерального прокурора, согласно которому Черноморская окружная прокуратура имеет собственный условный код ЕСИТС. По мнению заявителя, именно этот код должен был использоваться при открытии исполнительного производства, а применение кода ЕГРПОУ Одесской областной прокуратуры свидетельствовало об открытии производства в интересах ненадлежащего взыскателя.

Верховный Суд с этими доводами не согласился.

Согласно ст. 7 Закона Украины «О прокуратуре» систему прокуратуры Украины составляют Офис Генерального прокурора, областные и окружные прокуратуры. Статус юридического лица, а следовательно, и соответствующий код ЕГРПОУ имеют только Офис Генерального прокурора и областные прокуратуры. Окружные прокуратуры функционируют как структурные подразделения без статуса отдельного юридического лица.

Обязательность регистрации электронных кабинетов органов прокуратуры в подсистеме «Электронный кабинет» ЕСИКС, а также подачи через нее процессуальных и иных документов, связанных с рассмотрением судебных дел, установлена в п. 1 Порядка электронного информационного взаимодействия Государственной судебной администрации Украины и Офиса Генерального прокурора, утвержденного приказом ГСА Украины от 02.05.2024 № 189/98.

Приложением к указанному Порядку является установленный перечень условных идентификационных кодов окружных и специализированных на правах окружных прокуратур. Такой код имеет исключительно техническое назначение для обеспечения маршрутизации документов и автоматизированного обмена данными в подсистеме «Электронный суд» ЕСИКС.

Этот код не является идентификатором юридического лица в понимании гражданского и хозяйственного законодательства, не вносится в ЕГРПОУ и не наделяет структурное подразделение прокуратуры статусом отдельного субъекта хозяйствования.

Подробнее с текстом постановления КХС ВС от 21 января 2026 года по делу № 916/2756/25 можно ознакомиться по ссылке.

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