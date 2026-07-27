Мужчину, который имеет проблемы со зрением, мобилизовали и назначили снайпером — вмешался суд

После прохождения ВВК его направили в штурмовую роту на должность снайпера, однако суд установил нарушение процедуры медосмотра.

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Мужчина обжаловал в суде свой призыв после того, как, по его словам, его остановили возле собственного дома после работы и доставили в территориальный центр комплектования. Он утверждал, что при прохождении военно-врачебной комиссии надлежащим образом не учли состояние его здоровья, в частности проблемы со зрением, а вывод о пригодности к военной службе был принят без необходимых исследований.

Днепропетровский окружной административный суд установил, что при определении пригодности истца ВВК не подтвердила проведение предусмотренных Положением №402 исследований, которые имели значение для оценки степени нарушения зрения. Суд признал противоправной и отменил справку ВВК, а также приказ о призыве мужчины на военную службу во время мобилизации.

Вместе с тем суд не устанавливал, что истец является непригодным к военной службе. Суд отметил, что определение диагноза и степени пригодности относится к компетенции военно-врачебной комиссии, однако административный суд имеет право проверять, было ли решение принято с соблюдением установленной законом процедуры.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинским частям. Мужчина просил признать противоправными действия при проведении военно-врачебной комиссии, отменить справку ВВК о пригодности к военной службе, приказ о его призыве во время мобилизации, а также приказы воинских частей о зачислении в списки личного состава. Истец указывал, что процедура его призыва была проведена с нарушениями. По его словам, после работы его остановили возле собственного дома и доставили в территориальный центр комплектования. Он утверждал, что ему не вручили повестку и не предоставили мобилизационное распоряжение. Основные доводы иска касались прохождения ВВК 28 февраля 2026 года. Истец указывал, что медицинский осмотр был проведен ненадлежащим образом, а при оценке состояния здоровья не учли имеющиеся документы относительно его зрения. Согласно материалам дела, во время предыдущего медицинского осмотра в 2023 году у мужчины была установлена дальнозоркость средней степени. В частности, офтальмолог ВВК проводил рефрактометрию, по результатам которой были зафиксированы показатели, свидетельствующие о нарушении рефракции. В то же время в 2026 году ВВК признала мужчину пригодным к военной службе по пункту «в» статьи 30 Расписания болезней. Истец настаивал, что такой вывод был сделан без проведения необходимых исследований, которые имели значение для определения степени нарушения зрения. После призыва мужчину зачислили в списки личного состава воинской части и назначили на должность стрелка-снайпера штурмовой роты. Истец обращал внимание суда, что такое назначение состоялось несмотря на имеющиеся проблемы со зрением и без надлежащего подтверждения проведения необходимых офтальмологических исследований во время прохождения ВВК. В дальнейшем мужчину перевели в другую воинскую часть и назначили на должность водителя-электрика. Во время рассмотрения дела суд установил, что согласно ответу Главного сервисного центра МВД истец не имел водительского удостоверения какой-либо категории. По мнению истца, совокупность этих обстоятельств свидетельствовала о том, что его пригодность к военной службе была определена без надлежащего медицинского обследования, а решение о призыве и дальнейшем прохождении службы были приняты на основании вывода ВВК, принятого с нарушением установленной процедуры.

Позиция ТЦК и воинской части

Территориальный центр комплектования возражал против иска и указывал, что ВВК действовала в соответствии с требованиями Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министерства обороны Украины №402.

Ответчик отмечал, что суд не может вмешиваться в медицинскую оценку состояния здоровья человека или самостоятельно определять правильность применения врачами положений Расписания болезней.

Также ТЦК указывал, что в случае несогласия с постановлением ВВК истец имел право обратиться в Центральную военно-врачебную комиссию для его пересмотра.

Воинская часть возражала против требований об исключении истца из списков личного состава и указывала, что само по себе возможное нарушение при прохождении медицинского осмотра не является самостоятельным основанием для увольнения с военной службы.

Что установил суд

Суд установил, что 28 февраля 2026 года ВВК провела медицинский осмотр истца и установила диагноз «дальнозоркость средней степени обоих глаз». На основании пункта «в» статьи 30 Расписания болезней его признали пригодным к военной службе.

Вместе с тем суд исследовал предыдущие медицинские документы истца. В частности, во время осмотра в 2023 году офтальмолог ВВК проводил рефрактометрию, по результатам которой были зафиксированы показатели, свидетельствующие о наличии дальнозоркости.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 30 Расписания болезней вид и степень аномалии рефракции определяются с помощью скиаскопии или рефрактометрии. Если изменяется степень пригодности к военной службе, определение рефракции должно проводиться в условиях циклоплегии.

По мнению суда, такое требование является обязательным, а не факультативным, поскольку именно эти исследования позволяют объективно определить степень нарушения зрения.

Однако материалы дела не содержали доказательств проведения истцу во время осмотра 28 февраля 2026 года рефрактометрии или скиаскопии, а также определения рефракции в условиях циклоплегии.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что ВВК изменила оценку пригодности истца без надлежащего документального подтверждения проведения необходимых исследований.

Суд: административный суд не определяет диагноз вместо ВВК, но проверяет законность процедуры

В решении суд отдельно отметил, что определение наличия или отсутствия заболевания, а также установление пригодности или непригодности к военной службе является компетенцией ВВК.

Вместе с тем административный суд имеет право проверить, было ли решение ВВК принято с соблюдением установленной процедуры и действовала ли комиссия в соответствии с требованиями законодательства.

Суд сослался на практику Верховного Суда, согласно которой суд не может заменять ВВК и оценивать медицинский диагноз вместо специального органа, но может проверять соблюдение процедуры принятия решения.

В этом деле суд установил, что отсутствие подтверждения проведения необходимых офтальмологических исследований является существенным нарушением процедуры, поскольку оно могло повлиять на определение степени пригодности истца.

Суд учел также назначение истца на должность водителя

Во время рассмотрения дела суд также учел, что после призыва истец был назначен на должность водителя-электрика.

В то же время из ответа Главного сервисного центра МВД суд установил, что истец не имеет водительского удостоверения какой-либо категории.

Суд указал это обстоятельство как дополнительное при оценке обстоятельств дела, однако основной причиной удовлетворения иска стало именно нарушение процедуры проведения ВВК.

Вывод суда

Суд по делу №160/7539/26 пришел к выводу, что справка ВВК от 28 февраля 2026 года была принята с нарушением установленной процедуры, поэтому подлежит отмене.

Поскольку приказ о призыве был принят на основании этой справки, суд признал противоправным и отменил приказ территориального центра комплектования от 1 марта 2026 года в части призыва истца на военную службу во время мобилизации.

Также суд отменил приказ воинской части от 23 апреля 2026 года в части зачисления истца в списки личного состава.

Суд обязал воинскую часть принять решение об увольнении истца с военной службы путем исключения его из списков личного состава.

При этом суд отказал в удовлетворении других исковых требований, в частности относительно приказа первой воинской части, поскольку на момент рассмотрения дела этот приказ уже исчерпал свое действие в связи с переводом истца в другую воинскую часть.

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