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Приостановление трудового договора: как сообщить работодателю об изменении контактных данных

14:35, 27 июля 2026 111
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Работники, трудовой договор которых приостановлен, не освобождаются от обязанности поддерживать связь с работодателем.
Приостановление трудового договора: как сообщить работодателю об изменении контактных данных
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Работники и работодатели должны поддерживать связь между собой в течение всего периода трудовых отношений. Это правило действует даже в тех случаях, когда действие трудового договора приостановлено. Законодательство также определяет сроки, в которые стороны должны сообщать друг другу об изменении контактной информации и способах, которыми это можно сделать.

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Гоструда напоминает, что каждая из сторон трудового договора обязана обеспечивать возможность постоянной коммуникации. В частности, работник и работодатель должны безотлагательно, но не позднее чем в течение 10 календарных дней, уведомить другую сторону об изменении своих контактных данных.

Речь идет об изменении адреса местожительства или местоположения, адреса электронной почты (если он есть), номеров телефонов и других средств связи. Такая обязанность сохраняется независимо от того, выполняет ли работник свои трудовые обязанности в данный момент, в том числе при приостановлении действия трудового договора.

В Гоструда пояснили, что работник должен сообщить работодателю об изменении контактной информации, отправив соответствующее уведомление в адрес местонахождения предприятия или на официальный электронный адрес работодателя, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Если работник не имеет возможности воспользоваться почтовой связью или электронными средствами коммуникации, закон позволяет использовать телефонную связь. В таком случае работодателя можно сообщить, отправив текстовое сообщение на его официальный номер телефона.

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