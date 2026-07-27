15-летняя школьница погибла во время школьной экспедиции на Мальдивах: родители подали в суд на международную школу

Родители утверждают, что международная школа не провела надлежащую оценку рисков, не обеспечила безопасную организацию экспедиции и после трагедии не предоставила семье необходимой информации.

Фото: The Independent

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Родители 15-летней британской школьницы Дженны Чан, погибшей во время школьной экспедиции на Мальдивах в ноябре 2024 года, подали иск в Высокий суд Сингапура против международной школы St Joseph’s Institution International. Семья утверждает, что учебное заведение не обеспечило надлежащую безопасность, не провело необходимую проверку поездки и отказалось брать на себя ответственность за трагедию, сообщает The Independent.

Трагедия во время школьной экспедиции

Дженна Чан погибла 8 ноября 2024 года во время экскурсии по наблюдению за китовыми акулами на Мальдивах. Поездку организовали сингапурская школа St Joseph’s Institution International Ltd и зарегистрированная в Великобритании благотворительная организация Maldives Whale Shark Research Programme (MWSRP).

Согласно иску, после того как школьница вошла в воду возле судна MV Sapphire Black, капитан или член экипажа запустил двигатель. В результате винт лодки ударил девочку.

В судебных материалах отмечается, что после сильного удара лодка продолжила движение в сторону людей, находившихся в воде. Один из учителей нырнул под судно, чтобы освободить Дженну. Ее вытащили на борт без сознания с тяжелыми травмами, в частности с глубокой раной на спине и порезом ноги. Другая ученица также получила ранение от винта.

Учителя пытались реанимировать школьницу на глазах у её одноклассников. Поскольку на борту не было кислородного оборудования, его предоставили с лодки для дайверов, находившейся неподалеку. Из-за отсутствия вертолета девушку доставили в медицинский центр на острове Дигура примерно через 45 минут после инцидента.

По словам родственников, Дженна ненадолго пришла в себя, прошептала: «Помогите мне», однако менее чем через час врачи констатировали её смерть.

Семья требует прозрачности и ответственности

Родители погибшей — доктор Дженнифер Лиау и Алан Чан — заявили, что более 20 месяцев пытались добиться от школы сотрудничества, чтобы установить все обстоятельства трагедии и не допустить повторения подобных случаев.

Они назвали дочь «настоящим солнышком — тёплым, улыбчивым человеком, который всегда думал о других». По словам родителей, Дженна мечтала стать гериатром, поскольку любила пожилых людей и хотела заботиться о них.

Семья подчеркивает, что главной целью иска является не только установление ответственности, но и обеспечение прозрачности в вопросах оценки рисков, планирования чрезвычайных ситуаций и организации зарубежных школьных поездок.

«Мы надеемся, что этот процесс приведет к существенному улучшению планирования, контроля и управления зарубежными школьными экспедициями. Если это дело поможет лучше защитить будущих учеников, это будет иметь значение далеко за пределами нашей семьи», — отметили родители.

По словам доктора Лиау, семья не стремилась к судебному разбирательству, однако была вынуждена обратиться в суд после того, как все попытки получить ответы от школы оказались безрезультатными.

В чём обвиняют школу

В иске указано, что учебное заведение не провело надлежащей проверки экспедиции, которая была обязательной для учеников девятого класса и необходимым условием перехода в следующий учебный год.

Семья также считает, что школа не проверила уровень безопасности морских экскурсий на Мальдивах. Как отмечают истцы, по данным местной полиции, с января 2020 года по октябрь 2023 года в результате морских инцидентов на островах погибли 112 туристов.

Отдельно родители обращают внимание на действия администрации после трагедии. По их словам, другие родители узнали о смерти Дженны раньше, чем её семья. Кроме того, когда родители занимались организацией возвращения тела дочери в Великобританию, школа разослала участникам поездки электронное письмо с текстом «Еще один день, когда мы получили то, на что надеялись!» и фотографиями учеников, среди которых была и Дженна, хотя администрация уже знала о ее гибели.

Также семья ссылается на письмо юристов школы, в котором отмечалось, что учебное заведение не имело «позитивной неделигированной обязанности заботиться о защите Дженны от риска причинения вреда».

Позиция школы

В St Joseph’s Institution International отвергают все обвинения.

В школе заявили, что смерть Дженны стала трагедией, выразили соболезнования её семье и подчеркнули, что продолжают поддерживать семью.

В то же время администрация подтвердила, что иск подан в Высокий суд Сингапура, и сообщила, что будет отстаивать свою позицию в суде.

В школе настаивают, что ответственность за инцидент несет капитан лодки, который перевел судно на задний ход после того, как школьница вошла в воду. Именно поэтому, по мнению учебного заведения, он, а не школа, должен отвечать за последствия трагедии.

Кроме того, представители школы опровергают утверждения о сокрытии информации. По их словам, администрация обращалась к властям Мальдив, проводившим расследование, однако не получила дополнительных материалов. В школе также заявили, что неоднократно предлагали семье встретиться и по-прежнему открыты для диалога.

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