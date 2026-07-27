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Киево-Могилянскую академию ждут изменения: часть исторического комплекса предлагают передать в государственную собственность

12:11, 27 июля 2026 79
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В Верховной Раде предлагают передать в государственную собственность часть исторического комплекса Киево-Могилянской академии, чтобы обеспечить его целостность, единое управление и сохранение как памятки национального значения.
Киево-Могилянскую академию ждут изменения: часть исторического комплекса предлагают передать в государственную собственность
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В Киеве предлагают изменить правовой режим исторического комплекса Киево-Могилянской академии и ансамбля Братского монастыря, чтобы обеспечить его целостное управление, сохранение и развитие. Для этого в Верховную Раду подали законопроект №15445 «Об обеспечении целостности и особенностях правового режима Комплекса сооружений Киево-Могилянской академии и ансамбля Братского монастыря».

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Почему возникла необходимость в изменениях

Авторы законопроекта отмечают, что комплекс сооружений Киево-Могилянской академии и ансамбль Братского монастыря является памятником истории национального значения и одним из важнейших историко-культурных и образовательных центров Украины.

Несмотря на то, что весь комплекс официально внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как единый памятник, его составные части в настоящее время находятся в разных формах собственности.

Так, Староакадемический корпус, Новоакадемический корпус, Дом бывшей бурсы и другие учебные и административные здания находятся в государственной собственности и относятся к сфере управления Министерства образования и науки Украины.

В то же время Трапезная со Свято-Духовской церковью, Солнечные часы, Братские кельи, Поварня с кельями, Корпус настоятеля и Просфорня остаются в коммунальной собственности территориальной общины Киева.

При этом все эти объекты уже более 30 лет фактически используются Национальным университетом «Киево-Могилянская академия» для образовательной, научной и культурной деятельности на основании охранно-арендных договоров.

По мнению авторов документа, из-за разделения между государственной и коммунальной собственностью возник разрыв между фактическим использованием памятников и полномочиями по управлению ими. Это затрудняет проведение единой политики по их охране, реставрации, использованию и развитию.

Отдельно подчеркивается, что законопроект не ставит своей целью расширение имущественной базы университета. Его главная задача — обеспечить единый правовой и управленческий режим для исторического комплекса.

Что предлагается

Документ предусматривает установление специального правового режима для Комплекса сооружений Киево-Могилянской академии и ансамбля Братского монастыря.

В частности предлагается:

  • определить перечень объектов, на которые будет распространяться действие закона;
  • закрепить принцип целостности исторического комплекса;
  • передать в государственную собственность Трапезную со Свято-Духовской церковью, Солнечные часы, Братские кельи, Поварню с кельями, Корпус настоятеля и Просфорню;
  • определить полномочия Кабинета Министров Украины, Киевского городского совета, Министерства образования и науки Украины и других органов по реализации закона;
  • оформить передачу имущества в государственную собственность, зарегистрировать право государственной собственности и закрепить соответствующие объекты за Национальным университетом «Киево-Могилянская академия» в соответствии с законодательством.

При этом законопроект касается исключительно недвижимого имущества. Его действие не будет распространяться на библиотечные фонды, архивные документы, музейные предметы, оборудование, инвентарь и иное движимое имущество.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона должно обеспечить единое управление историческим комплексом, улучшить условия для его сохранения, реставрации и использования.

Также ожидается, что это создаст более благоприятные условия для развития образовательной, научной и культурной деятельности Национального университета «Киево-Могилянская академия», повысит эффективность управления объектами культурного наследия и будет способствовать привлечению грантов, международной технической помощи и благотворительного финансирования.

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Верховная Рада Украины законопроект Украина

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