ВС о зачете домашнего ареста в срок наказания: один день нельзя засчитать дважды

Если один день одновременно приходится на предварительное заключение и домашний арест, его нельзя засчитывать дважды — ВС по делу о мошеннической схеме с выманиванием денег.

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Первая судебная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда 16 июля 2026 года рассмотрела дело № 750/645/24 в отношении осужденного за мошенничество и, в частности, проверила правильность зачета в срок наказания периодов предварительного заключения и круглосуточного домашнего ареста.

Обстоятельства дела

В ноябре 2023 года неустановленное следствием лицо позвонило потерпевшему и, представившись врачом из Москвы, сообщило, что его дочь якобы попала в автомобильную аварию и для ее немедленного лечения необходимо передать 20 000 долларов США через представителя больницы.

В тот же день обвиняемый прибыл в квартиру потерпевшего, представился представителем врача и получил от него 5000 грн и 1500 долларов США. Общая сумма денежных средств, которыми он по предварительному сговору с другим лицом завладел путем обмана, составила 59 652 грн.

Деснянский районный суд г. Чернигова признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 190 УК и назначил три года ограничения свободы, освободив его от отбывания наказания с испытанием.

После кассационного пересмотра и нового апелляционного рассмотрения Черниговский апелляционный суд отменил приговор в части наказания и назначил два года ограничения свободы без применения ст. 75 УК.

При этом апелляционный суд засчитал в срок наказания содержание под стражей с 30 ноября по 2 декабря 2023 года и круглосуточный домашний арест со 2 декабря 2023 года по 5 июня 2024 года, указав общий результат — 368 дней ограничения свободы.

Прокурор обжаловал такой расчет, указав, что апелляционный суд излишне засчитал значительный срок наказания. Защита, в свою очередь, настаивала на чрезмерной строгости наказания и возможности освобождения осужденного от его отбывания с испытанием.

Позиция Верховного Суда

Суд отметил, что термин «явно несправедливое наказание» означает не любое возможное различие в оценке вида и размера наказания с точки зрения суда, а различие в такой оценке принципиального характера.

Это положение указывает на существенную диспропорцию, неадекватность между определенными судом, хотя и в пределах соответствующей санкции статьи, видом и размером наказания и тем видом и размером наказания, которые должны были быть назначены с учетом обстоятельств, подлежащих доказыванию, в частности тех, которые должны приниматься во внимание при назначении наказания.

Таким образом, законодатель определил, что явно несправедливым вследствие мягкости или строгости наказание может быть именно по виду или размеру. По мнению коллегии судей, приведенная в кассационной жалобе позиция стороны защиты относительно строгости назначенного осужденному наказания является необоснованной.

ВС указал, что в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 72 УК одному дню лишения свободы соответствуют два дня ограничения свободы.

Поскольку 28 марта 2024 года вступил в силу Закон Украины от 23 августа 2023 года № 3342-IX, которым ст. 72 УК дополнена ч. 7, суд засчитывает домашний арест в срок наказания по правилам, предусмотренным ч. 1 этой статьи, в соотношении: три дня круглосуточного домашнего ареста соответствуют одному дню лишения свободы.

Суд также напомнил, что согласно ч. 1 ст. 5 УК закон об уголовной ответственности, который отменяет уголовную противоправность деяния, смягчает уголовную ответственность или иным образом улучшает положение лица, имеет обратную силу во времени.

ВС установил, что круглосуточный домашний арест был применен к обвиняемому 2 декабря 2023 года. После того как 5 июня 2024 года приговор местного суда вступил в законную силу по результатам первого апелляционного рассмотрения, эта мера пресечения прекратила свое действие и в дальнейшем не избиралась, даже после отмены Верховным Судом соответствующего определения апелляционного суда.

Суд отметил, что апелляционный суд, постановляя приговор по результатам нового рассмотрения, правильно определил необходимость зачета срока содержания под стражей и периода круглосуточного домашнего ареста, однако допустил ошибку в расчете, указав общий срок 368 дней ограничения свободы.

ВС признал обоснованным зачет трех дней содержания под стражей — 30 ноября, 1 и 2 декабря 2023 года — из расчета, согласно которому одному дню лишения свободы соответствуют два дня ограничения свободы. Таким образом, этот период составляет шесть дней ограничения свободы.

В то же время Верховный Суд обратил внимание, что прокурор в своем расчете засчитал 2 декабря 2023 года как в период содержания под стражей, так и в период домашнего ареста.

Суд указал, что один и тот же день был засчитан дважды, что не предусмотрено действующими положениями ст. 72 УК.

При этом Кассационный уголовный суд Верховного Суда в своих решениях обращал внимание на необходимость применения норм уголовного закона способом, более благоприятным для лица.

Поэтому ВС указал, что 2 декабря 2023 года необходимо учитывать именно в соответствии с положениями пп. «б» ч. 1 ст. 72 УК, поскольку зачет этого дня согласно указанной норме является более благоприятным для осужденного способом зачета срока, чем способ, предусмотренный ч. 7 ст. 72 УК.

Таким образом, период круглосуточного домашнего ареста Верховный Суд определил с 3 декабря 2023 года по 5 июня 2024 года.

ВС указал, что трем дням круглосуточного домашнего ареста соответствуют два дня ограничения свободы, что составляет 124 дня ограничения свободы: всего 186 дней домашнего ареста / 3 = 62 дня лишения свободы, или 62 × 2 = 124 дня ограничения свободы, но никак не 368 дней.

Верховный Суд также согласился с возможностью исправить такой ошибочный расчет без направления дела на новое рассмотрение.

Суд отметил, что, не учтя соответствующие нормы уголовного закона и не произведя надлежащего расчета с приведением мотивов в приговоре, апелляционный суд допустил существенное нарушение требований уголовного процессуального закона и, как следствие, неправильно применил ч. 7 ст. 72 УК.

Относительно доводов защиты о возможности применения ст. 75 УК Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда об отсутствии для этого достаточных оснований. Суд учел, что речь шла о корыстном нетяжком преступлении, завладении 59 652 грн и лишении денежных средств потерпевшего преклонного возраста.

ВС отметил, что даже наличие положительной характеристики и нескольких обстоятельств, смягчающих наказание, не может быть признано достаточным основанием для применения ст. 75 УК и освобождения обвиняемого от отбывания назначенного наказания.

Таким образом, Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу прокурора и изменил приговор апелляционного суда. В срок наказания осужденному засчитано предварительное заключение с 30 ноября по 2 декабря 2023 года как шесть дней ограничения свободы и круглосуточный домашний арест с 3 декабря 2023 года по 5 июня 2024 года как 124 дня ограничения свободы.

Ключевое практическое значение постановления заключается в подходе к применению частей 1 и 7 ст. 72 УК: один календарный день не может быть дважды засчитан в срок наказания по разным правилам. Если же к такому дню потенциально могут применяться разные правила перерасчета, Верховный Суд исходит из необходимости применения уголовного закона способом, более благоприятным для лица.

Кассационную жалобу защитника Суд оставил без удовлетворения, кассационную жалобу прокурора, принимавшего участие в рассмотрении уголовного производства в суде апелляционной инстанции, удовлетворил частично, а приговор апелляционного суда в остальной части оставил без изменений.

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