Кому будут назначать медицинский каннабис и сколько он будет стоить: в Раде обсудили новую систему

Минздрав, Нацполица и другие государственные органы разрабатывают дальнейшие шаги по устранению практических барьеров в доступе пациентов к лечению.

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В Украине продолжается обсуждение дальнейшего внедрения системы медицинского каннабиса и устранения практических препятствий, которые остаются для пациентов. В частности, речь идет о категориях пациентов, которым могут назначаться такие препараты, лекарственных формах, разрешенных к отпуску в аптеках, стоимости лечения, порядке лицензирования культивирования и выдачи квот, а также механизмах назначения препаратов врачами и их отпуска по электронному рецепту. Соответствующий вопрос рассмотрели во время круглого стола в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

Чтобы украинские пациенты смогли лечиться или облегчать боль препаратами на основе медицинского каннабиса, Украине пришлось пройти непростой путь. В 2020 году по инициативе Президента состоялся общенациональный опрос, на котором 70% поддержали легализацию медицинского каннабиса. В конце 2023 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, который вступил в силу летом 2024 года.

В настоящее время законодательная система уже работает: появились первые лицензированные производители, введены электронные рецепты, а отдельные пациенты уже получили лечение препаратами на основе медицинского каннабиса.

В Комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования отметили, что важным преимуществом новой системы является полная электронная прослеживаемость оборота препаратов — от момента назначения врачом до получения лекарства в аптеке.

Такая модель позволяет обеспечить контроль за оборотом препаратов и минимизировать риски злоупотреблений.

Отпуск препаратов на основе медицинского каннабиса осуществляют аптеки, имеющие соответствующие лицензии.

По информации Гослекслужбы, такие лицензии получили около 36 коммунальных и 30 частных субъектов хозяйствования по 180 местам осуществления деятельности.

В настоящее время приобрести такие препараты можно в шести аптеках лицензированного оператора в Виннице, Днепре, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком.

Лекарственные средства на основе медицинского каннабиса назначаются в соответствии с перечнем заболеваний и состояний, утвержденным Минздравом. Получить их можно исключительно по электронному рецепту врача первичной или специализированной медицинской помощи.

Отметим также, что Министерство здравоохранения Украины сделало еще один шаг к практическому внедрению системы использования медицинского каннабиса. Приказом Минздрава от 29 мая 2026 года № 706 внесены изменения в Правила производства (изготовления) и контроля качества лекарственных средств в аптеках. Документ впервые подробно определяет, каким образом украинские аптеки должны изготавливать лекарственные средства из растительной субстанции каннабиса, кто имеет право это делать, как будет контролироваться их качество и при каких условиях такие препараты смогут получать пациенты.

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