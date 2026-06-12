В каких городах уже продают лекарства на основе медицинского каннабиса: их шесть

Названы города, где аптеки уже продают лекарства на основе медицинского каннабиса.

Фото: shtab.info

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Как известно, в Украине впервые выписали электронные рецепты на медицинский каннабис.

В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации напомнили, что отпуск препаратов на основе медицинского каннабиса осуществляют аптеки, имеющие соответствующие лицензии.

По информации Гослекслужбы, такие лицензии получили около 36 коммунальных и 30 частных субъектов хозяйствования по 180 местам осуществления деятельности.

В настоящее время приобрести такие препараты можно в шести аптеках лицензированного оператора в Виннице, Днепре, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком.

Лекарственные средства на основе медицинского каннабиса назначаются в соответствии с перечнем заболеваний и состояний, утвержденным Минздравом. Получить их можно исключительно по электронному рецепту врача первичной или специализированной медицинской помощи.

По ориентировочным оценкам, около 2 миллионов украинцев, живущих с онкологическими заболеваниями, эпилепсией, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом и другими тяжелыми состояниями, могут нуждаться в таких препаратах для лечения или контроля боли.

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