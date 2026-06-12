Реформа ТЦК стартует с зарплат и изменения сроков службы военнослужащих – Юлия Свириденко

ТЦК ждет реформа, но перед ее запуском планируется сначала пересмотреть зарплаты, контракты и сроки службы.

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Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине продолжается работа над реформой ТЦК. По ее словам, реформа ТЦК является сложным процессом и будет состоять из нескольких этапов.

В частности, перед ее запуском планируется:

реформа системы оплаты труда в сфере обороны;

введение новых контрактов для пехотинцев и штурмовых подразделений;

пересмотр сроков прохождения службы.

Лишь после этого, по словам премьера, возможен переход к комплексной реформе ТЦК.

Свириденко подчеркнула, что это один из самых чувствительных и сложных вопросов для общества, над которым сейчас активно работает Министерство обороны. Первые результаты ожидаются уже в ближайшие недели.

Отметим, что ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов прокомментировал идею «перезагрузки» ТЦК и СП с возможной передачей части функций полиции.

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