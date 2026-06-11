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Могут ли полицию привлечь к функциям ТЦК: что об этом думают в Генштабе ВСУ

13:53, 11 июня 2026
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Андрей Гнатов прокомментировал идею «перезагрузки» ТЦК и СП с возможной передачей части функций полиции.
Могут ли полицию привлечь к функциям ТЦК: что об этом думают в Генштабе ВСУ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов в комментарии СМИ отметил, что все органы, задействованные в процессе мобилизации, действуют в пределах четко определенных законом полномочий.

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По его словам, ТЦК и СП отвечают за ведение воинского учета, организацию оповещения и проведение призыва военнообязанных, тогда как Национальная полиция выполняет другие задачи, в частности меры принуждения в отношении лиц, уклоняющихся от выполнения мобилизационных обязанностей или не являющихся по повесткам.

Таким образом, Гнатов поставил под сомнение целесообразность передачи этих функций полиции. Он подчеркнул, что каждый орган выполняет именно те задачи, которые определены законодательством Украины.

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полиция ВСУ Украина ТЦК

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