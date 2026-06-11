  1. В Україні

Чи можуть поліцію залучити до функцій ТЦК: що думають про це в Генштабі ЗСУ

13:53, 11 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Андрій Гнатов прокоментував ідею «перезавантаження» ТЦК та СП із можливим переданням частини функцій поліції.
Чи можуть поліцію залучити до функцій ТЦК: що думають про це в Генштабі ЗСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов у коментарі ЗМІ зазначив, що всі органи, залучені до процесу мобілізації, діють у межах чітко визначених законом повноважень.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, ТЦК та СП відповідають за ведення військового обліку, організацію оповіщення та проведення призову військовозобов’язаних, тоді як Національна поліція виконує інші завдання, зокрема заходи примусу щодо осіб, які ухиляються від виконання мобілізаційних обов’язків або не з’являються за повістками.

Відтак, Гнатов поставив під сумнів доцільність передачі цих функцій поліції. Він підкреслив, що кожен орган виконує саме ті завдання, які визначені законодавством України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ЗСУ Україна ТЦК

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

НМТ-2026: як оскаржити порушення під час тесту та коли можуть анулювати результат

Механізм апеляції НМТ у 2026 році стосується виключно порушень процедури, без можливості оскарження отриманого результату.

ВРП закрила дисциплінарну справу Артема Скворцова, попри заяву ОГП про недостовірні відомості в декларації

ВРП залишила без змін рішення КДКП про закриття дисциплінарного провадження щодо прокурора з Полтавщини Артема Скворцова.

ВРП відклала рішення про звільнення судді з поїздками на ТОТ Олени Галатіної

Вища рада правосуддя відклала розгляд питання про звільнення Олени Галатіної з посади судді Донецького окружного адміністративного суду за поданням ВККС.

ВАКС затвердив угоду на мільйон: суд визначив покарання у справі ексголови Верховного Суду

Нова логіка антикорупційних органів: швидке покарання та наповнення бюджету в обмін на процесуальну співпрацю.

Окупація не гарантує автоматичного поновлення строків: що каже Верховний Суд

Пропуск строку звернення до суду через окупацію може бути визнаний поважним лише за умови, що особа доведе, як саме такі обставини перешкодили своєчасному захисту її прав.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]