Чи можуть поліцію залучити до функцій ТЦК: що думають про це в Генштабі ЗСУ

Андрій Гнатов прокоментував ідею «перезавантаження» ТЦК та СП із можливим переданням частини функцій поліції.

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Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов у коментарі ЗМІ зазначив, що всі органи, залучені до процесу мобілізації, діють у межах чітко визначених законом повноважень.

За його словами, ТЦК та СП відповідають за ведення військового обліку, організацію оповіщення та проведення призову військовозобов’язаних, тоді як Національна поліція виконує інші завдання, зокрема заходи примусу щодо осіб, які ухиляються від виконання мобілізаційних обов’язків або не з’являються за повістками.

Відтак, Гнатов поставив під сумнів доцільність передачі цих функцій поліції. Він підкреслив, що кожен орган виконує саме ті завдання, які визначені законодавством України.

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