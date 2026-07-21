Чи втратить ФОП статус «спрощенця» через донати на ЗСУ зі свого підприємницького рахунку

Платіжними рахунками в національній валюті фізичною особою – резидентом здійснюються платіжні операції відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

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Фізичні особи-підприємці не втрачають права працювати на спрощеній системі оподаткування, якщо перераховують благодійну допомогу на потреби Збройних сил України зі свого підприємницького рахунку.

Як пояснює Головне управління ДПС у Хмельницькій області, що відповідно до законодавства благодійником виступає саме фізична особа, а не фізична особа-підприємець. Водночас благодійна діяльність не здійснюється в межах підприємницької діяльності ФОП.

У ДПС також нагадали, що законодавство зобов’язує підприємців відкривати окремі рахунки для ведення бізнесу та для власних потреб. При цьому використання особистих рахунків для підприємницької діяльності заборонене.

Разом із тим жодних обмежень щодо розпорядження коштами, отриманими від господарської діяльності, для фізичної особи, зареєстрованої як ФОП, закон не встановлює. Підприємець може вільно використовувати ці кошти, зокрема для благодійної допомоги.

Перерахування коштів на підтримку Збройних сил України безпосередньо з підприємницького рахунку не є підставою для втрати права перебувати на спрощеній системі оподаткування, підсумували в Державній податковій службі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», волонтерські збори на банківські картки можуть не оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Водночас для цього необхідно дотримуватися визначених законодавством вимог.

В Україні волонтером вважається фізична особа, яка добровільно та безоплатно надає допомогу для суспільно корисних цілей. Це визначено Законом України «Про волонтерську діяльність». Волонтерська діяльність може здійснюватися як через організації та установи, що залучають волонтерів, так і самостійно. У разі індивідуальної діяльності волонтер зобов’язаний повідомляти отримувачів допомоги про те, що не співпрацює з відповідною організацією. Для окремих напрямів волонтерства закон передбачає певні обмеження.