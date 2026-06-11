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Пенсійний спір у КАС ВС: коли застосовується нова середня зарплата

13:35, 11 червня 2026
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Перехід на пенсію за віком має розглядатися як нове призначення виплат.
Пенсійний спір у КАС ВС: коли застосовується нова середня зарплата
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КАС ВС розглянув справу щодо визнання протиправними дій Пенсійного фонду щодо розрахунку пенсії та зобов’язання здійснити перерахунок пенсії за віком із застосуванням актуального показника середньої заробітної плати за 2020-2022 роки.

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Спірне питання - наявність у позивачки, якій призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України № 1788-XII права на призначення пенсії за віком відповідно до приписів статті 40 Закону України № 1058-IV після досягнення пенсійного віку.

Частиною третьою статті 45 Закону №1058-IV установлюється порядок переведення з одного виду пенсії, призначеної саме за цим Законом, на інший. Отже, показник середньої заробітної плати при переведенні на інший вид пенсії має бути незмінним, тобто таким, яким він був на час призначення пенсії, передбаченої Законом №1058-ІV. Однак у випадку із заявою позивачки мало місце призначення іншої пенсії за іншим законом, а тому має враховуватись показник середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року призначення нового виду пенсії (пенсії за віком).

Верховний Суд висловив правову позицію у постанові від 29 листопада 2016 року та зазначив, що у випадку призначення особі пенсії за вислугу років відповідно до Закону № 1788-XII, який передбачає інші підстави та порядок призначення пенсії, а в подальшому при виявленні такою особою бажання отримувати пенсію за віком відповідно до Закону № 1058-IV, має місце саме призначення пенсії за віком, а не переведення згідно із частиною третьою статті 45 Закону №1058-IV. Зазначена правова позиція ВС України була підтримана і ВП ВС у постанові від 31 жовтня 2018 року у справі № 876/5312/17.

Також ВС у постанові від 30 вересня 2025 року зазначив, що враховуючи вже сформовану практику, виходить із того, що у разі призначення особі пенсії за віком згідно з положеннями Закону № 1058-IV після того, як вона вже отримувала пенсію за вислугу років відповідно до Закону № 1788-XII, такий перехід не може вважатися "переведенням на інший вид пенсії" у розумінні частини третьої статті 45 Закону №1058-IV. Це є «призначенням нового виду пенсії», оскільки пенсія за віком і пенсія за вислугу років є різними за правовими підставами та умовами призначення.

Отже, перехід позивача з пенсії за вислугу років, призначеної за Законом №1788-ХІІ, на пенсію за віком за Законом №1058-IV, є саме первинним призначенням пенсії за віком у розумінні останнього, а не «переведенням з одного виду пенсії на інший» у розумінні частини третьої статті 45 цього Закону. Відповідно, при обчисленні розміру такої пенсії застосуванню підлягають положення частини другої статті 40 Закону №1058-IV, які прямо передбачають використання показника середньої заробітної плати в Україні за три роки, що передують року звернення.

Таким чином, КАС ВС дійшов висновку про необґрунтованість використання відповідачем механізму переведення з одного виду пенсії на інший, а саме: з пенсії за вислугу років на пенсію за віком, а тому при обчисленні пенсії необхідно було застосувати показник середньої заробітної плати (доходу) за три роки, що передували року призначенню пенсії за віком, як того вимагає частина друга статті 40 Закону №1058-ІV.

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