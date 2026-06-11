Пенсионный спор в КАС ВС: когда применяется новый средний оклад

Переход на пенсию по возрасту следует рассматривать как новое назначение выплат.

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КАС ВС рассмотрел дело о признании противоправными действий Пенсионного фонда по расчету пенсии и обязательстве произвести перерасчет пенсии по возрасту с применением актуального показателя средней заработной платы за 2020-2022 годы.

Спорный вопрос — наличие у истицы, которой назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с Законом Украины № 1788-XII, права на назначение пенсии по возрасту в соответствии с положениями статьи 40 Закона Украины № 1058-IV после достижения пенсионного возраста.

Частью третьей статьи 45 Закона № 1058-IV устанавливается порядок перевода с одного вида пенсии, назначенной именно по этому Закону, на другой. Следовательно, показатель средней заработной платы при переводе на другой вид пенсии должен оставаться неизменным, то есть таким, каким он был на момент назначения пенсии, предусмотренной Законом № 1058-IV. Однако в случае с заявлением истицы имело место назначение другой пенсии по другому закону, а потому должен учитываться показатель средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году назначения нового вида пенсии (пенсии по возрасту).

Верховный Суд изложил свою правовую позицию в постановлении от 29 ноября 2016 года и указал, что в случае назначения лицу пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом № 1788-XII, который предусматривает иные основания и порядок назначения пенсии, а в дальнейшем при проявлении таким лицом желания получать пенсию по возрасту в соответствии с Законом № 1058-IV, имеет место именно назначение пенсии по возрасту, а не перевод в соответствии с частью третьей статьи 45 Закона № 1058-IV. Указанная правовая позиция ВС Украины была поддержана и ВП ВС в постановлении от 31 октября 2018 года по делу № 876/5312/17.

Также ВС в постановлении от 30 сентября 2025 года отметил, что, учитывая уже сложившуюся практику, исходит из того, что в случае назначения лицу пенсии по возрасту в соответствии с положениями Закона № 1058-IV после того, как она уже получала пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом № 1788-XII, такой переход не может считаться «переходом на другой вид пенсии» в понимании части третьей статьи 45 Закона № 1058-IV. Это является «назначением нового вида пенсии», поскольку пенсия по возрасту и пенсия за выслугу лет различаются по правовым основаниям и условиям назначения.

Итак, переход истца с пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом № 1788-XII, на пенсию по возрасту в соответствии с Законом № 1058-IV, является именно первичным назначением пенсии по возрасту в понимании последнего, а не «переводом с одного вида пенсии на другой» в понимании части третьей статьи 45 данного Закона. Соответственно, при исчислении размера такой пенсии подлежат применению положения части второй статьи 40 Закона № 1058-IV, которые прямо предусматривают использование показателя средней заработной платы в Украине за три года, предшествующие году обращения.

Таким образом, КАС ВС пришел к выводу о необоснованности использования ответчиком механизма перевода с одного вида пенсии на другой, а именно: с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту, поэтому при расчете пенсии необходимо было применить показатель средней заработной платы (дохода) за три года, предшествующие году назначения пенсии по возрасту, как того требует часть вторая статьи 40 Закона №1058-IV.

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