Премьер Сергей Корецкий обсудил с главой правительства Литву евроинтеграцию, санкции и инициативу Drone Deal
20:50, 21 июля 2026
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Сергей Корецкий провел телефонный разговор с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.
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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел телефонный разговор с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом. Стороны обсудили поддержку Украины, европейскую интеграцию, энергетическое и оборонное сотрудничество.
По словам Корецкого, он поблагодарил литовского коллегу за последовательную поддержку Украины и подчеркнул, что Киев возлагает большие надежды на председательство Литвы в Совете Европейского Союза в 2027 году и дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
«Правительство ускорит реализацию необходимых реформ на пути к членству в ЕС», — отметил премьер-министр.
В ходе разговора стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, в частности диверсификацию поставок сжиженного газа и поддержку Украины в подготовке к зиме.
Отдельное внимание было уделено усилению санкционного давления на Россию, развитию оборонного сотрудничества и реализации инициативы Drone Deal.
Кроме того, Корецкий пригласил премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса посетить Украину в ближайшее время.