Премьер Сергей Корецкий обсудил с главой правительства Литву евроинтеграцию, санкции и инициативу Drone Deal

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел телефонный разговор с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом. Стороны обсудили поддержку Украины, европейскую интеграцию, энергетическое и оборонное сотрудничество.

По словам Корецкого, он поблагодарил литовского коллегу за последовательную поддержку Украины и подчеркнул, что Киев возлагает большие надежды на председательство Литвы в Совете Европейского Союза в 2027 году и дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.

«Правительство ускорит реализацию необходимых реформ на пути к членству в ЕС», — отметил премьер-министр.

В ходе разговора стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, в частности диверсификацию поставок сжиженного газа и поддержку Украины в подготовке к зиме.

Отдельное внимание было уделено усилению санкционного давления на Россию, развитию оборонного сотрудничества и реализации инициативы Drone Deal.

Кроме того, Корецкий пригласил премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса посетить Украину в ближайшее время.

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