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Профессии с наибольшим спросом: кто быстрее всего находит работу в 2026 году

22:54, 21 июля 2026 111
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Какие вакансии закрываются быстрее всего.
Профессии с наибольшим спросом: кто быстрее всего находит работу в 2026 году
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В первом полугодии 2026 года работодатели с помощью сервисов Государственной службы занятости предложили более 240 тысяч вакансий. Из них удалось укомплектовать 131,5 тысячи рабочих мест.

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В то же время за этот период в службу занятости обратились 230 тысяч человек, получивших статус безработного. Одной из главных причин, по которой часть людей не смогла трудоустроиться, стало несоответствие между навыками и квалификацией соискателей работы и ожиданиями работодателей.

Таким образом, за шесть месяцев 2026 года дополнительное обучение при поддержке службы прошли 37 тысяч человек.

Несмотря на расхождение между ожиданиями кандидатов и потребностями бизнеса, отдельные профессии имели высокие показатели трудоустройства.

Больше всего вакансий было укомплектовано по следующим направлениям:

  • продавцы продовольственных товаров — 6,7 тысячи укомплектованных вакансий;
  • водители автотранспортных средств — 6,2 тысячи;
  • повара — 3,3 тысячи;
  • бухгалтеры — 2,7 тысячи;
  • охранники — 2,4 тысячи;
  • администраторы — 2,2 тысячи.

В то же время часть вакансий в течение года не получала откликов от соискателей работы, хотя неоднократно появлялась в базе.

Это машинист автомотрисы, помощник машиниста электропоезда, поездной электромеханик, моторист, машинист установок обогащения и брикетирования, мойщик летательных аппаратов, техник-метеоролог и заведующий ветеринарной клиникой.

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рынок трудовые отношения

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