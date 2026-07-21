Профессии с наибольшим спросом: кто быстрее всего находит работу в 2026 году

Какие вакансии закрываются быстрее всего.

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В первом полугодии 2026 года работодатели с помощью сервисов Государственной службы занятости предложили более 240 тысяч вакансий. Из них удалось укомплектовать 131,5 тысячи рабочих мест.

В то же время за этот период в службу занятости обратились 230 тысяч человек, получивших статус безработного. Одной из главных причин, по которой часть людей не смогла трудоустроиться, стало несоответствие между навыками и квалификацией соискателей работы и ожиданиями работодателей.

Таким образом, за шесть месяцев 2026 года дополнительное обучение при поддержке службы прошли 37 тысяч человек.

Несмотря на расхождение между ожиданиями кандидатов и потребностями бизнеса, отдельные профессии имели высокие показатели трудоустройства.

Больше всего вакансий было укомплектовано по следующим направлениям:

продавцы продовольственных товаров — 6,7 тысячи укомплектованных вакансий;

водители автотранспортных средств — 6,2 тысячи;

повара — 3,3 тысячи;

бухгалтеры — 2,7 тысячи;

охранники — 2,4 тысячи;

администраторы — 2,2 тысячи.

В то же время часть вакансий в течение года не получала откликов от соискателей работы, хотя неоднократно появлялась в базе.

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