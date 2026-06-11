Работника ТЦК второй раз за год поймали пьяным за рулем: суд оштрафовал его на 34 тысячи гривен

Хмельницкий горрайонный суд признал работника ТЦК виновным в повторном в течение года вождении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и назначил ему штраф в размере 34 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на три года.

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Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел дело о привлечении водителя к административной ответственности за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по части второй статьи 130 КУоАП. Суд исследовал обстоятельства правонарушения, доказательства, предоставленные органом полиции, и решил вопрос о виде административного взыскания.

Суть дела

Суд установил, что 22 мая 2026 года в 02:06 водитель управлял автомобилем Mercedes Benz S 500L в городе Хмельницком по улице П. Мирного, 23 в состоянии алкогольного опьянения, чем нарушил требования пункта 2.9 (а) Правил дорожного движения Украины, которые запрещают управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Правонарушение было квалифицировано по части второй статьи 130 КУоАП как повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Дело было назначено к рассмотрению на 5 июня 2026 года. Лицо, в отношении которого был составлен протокол, было надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного рассмотрения, что подтверждалось его подписью в протоколе об административном правонарушении. В судебное заседание оно не явилось, причин неявки не сообщило и ходатайств об отложении рассмотрения дела не подавало.

Суд обратил внимание на практику Европейского суда по правам человека, изложенную в решениях по делам «Пономарёв против Украины» и «Александр Шевченко против Украины», согласно которой лицо должно через разумные промежутки времени принимать меры для получения информации о ходе известного ему судебного производства. С учётом этого, а также положений части первой статьи 268 КУоАП, суд пришёл к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие лица на основании имеющихся материалов.

Решение суда

Суд отметил, что вина водителя в совершении административного правонарушения полностью подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе рассмотрения дела.

В частности, суд учёл протокол об административном правонарушении, в котором зафиксировано нарушение пункта 2.9 (а) Правил дорожного движения Украины. Также были исследованы результаты освидетельствования на состояние опьянения с использованием специального технического средства «Драгер», которые подтвердили наличие 1,03 промилле алкоголя. Указанный результат был зафиксирован как в распечатке прибора, так и в акте освидетельствования, составленном на месте остановки транспортного средства.

Кроме того, суд учёл постановление Чемеровецкого районного суда Хмельницкой области от 29 апреля 2026 года, которым водитель уже был привлечён к административной ответственности по части первой статьи 130 КУоАП, что подтверждало повторность совершения правонарушения в течение года.

Также исследовались видеозаписи с нагрудных камер полицейских, на которых зафиксирован факт управления автомобилем и процедура прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения непосредственно на месте остановки транспортного средства.

Оценив все доказательства в их совокупности и исследовав материалы дела, суд пришёл к убеждению, что вина водителя доказана, а его действия правильно квалифицированы по части второй статьи 130 КУоАП. Учитывая характер правонарушения, личность правонарушителя и цель административного взыскания, определённую статьёй 23 КУоАП, суд пришёл к выводу о необходимости применения административного взыскания в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами без возмездного изъятия транспортного средства.

По результатам рассмотрения дела № 686/16235/26 суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 130 КУоАП, и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 34 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года без возмездного изъятия транспортного средства.

Кроме того, суд взыскал с правонарушителя судебный сбор в пользу государства.

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