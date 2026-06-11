Поделили недвижимость, но без разрешений: может ли регистратор требовать документ о вводе в эксплуатацию

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество в случае раздела имущества без реконструкции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законодательство и практика свидетельствуют, что раздел объекта недвижимого имущества не всегда связан с реконструкцией. В частности, раздел нежилых помещений, который осуществляется без вмешательства в несущие конструкции здания и без изменения основных технико-экономических показателей объекта. В таком случае раздел является юридической процедурой образования новых самостоятельных объектов недвижимого имущества, а не следствием выполнения строительных работ.

В ответе общественной организации Минюст подчеркивает, что если при разделе не выполнялись работы, для которых законодательством предусмотрено получение разрешительных документов в сфере строительства, государственный регистратор не имеет оснований требовать документ о принятии объекта в эксплуатацию.

Отдельно отмечается, что в случае выявления при технической инвентаризации самовольных строительных работ соответствующие сведения вносятся в Реестр строительной деятельности. В таких случаях именно данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСССБ) являются определяющими для подтверждения наличия или отсутствия таких работ.

Если после раздела в ЕГЭССБ содержатся технические характеристики вновь образованных объектов, сведения о присвоении им адресов и отсутствует информация о самовольных строительных работах, это считается достаточным подтверждением законности процедуры без необходимости дополнительных разрешительных документов.

Также в Министерстве юстиции отмечают, что заключение о технической возможности раздела лишь подтверждает возможность раздела объекта с технической точки зрения и не является доказательством проведения реконструкции или иных строительных работ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.