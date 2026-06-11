ДТП с участием электросамокатов в Украине – по статистике, в 79% случаев виноваты сами водители

Чаще всего водители самокатов нарушают ПДД или управляют транспортным средством в состоянии опьянения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По меньшей мере 132 дела о ДТП с участием электросамокатов рассмотрели украинские суды за последние полтора года. Такие данные приводит «Опендатабот» со ссылкой на поисковик судебного реестра.

В 79% случаев, или 104 делах, виновными признавали именно водителей электросамокатов. Почти треть таких ДТП — 38 дел (29%) — касалась несовершеннолетних участников.

За прошлый год суды вынесли решения по 66 делам, а за первые пять месяцев текущего года — еще по 38, признав виновными водителей электросамокатов.

Где фиксируется наибольшее количество ДТП

Наибольшее количество аварий по вине водителей электросамокатов зафиксировано:

в Одесской области — 11 дел в 2025 году и 12 за последние пять месяцев;

во Львовской области — 11 и 5 дел соответственно;

в Винницкой области — 5 и 4 дела;

на Волыни — 5 и 3 дела;

в Киевской области — 7 и 1 дело.

Единственным регионом, где за последние полтора года не зафиксировано ни одного судебного дела по ДТП по вине самокатчиков, стала Черновицкая область.

Основные нарушения самокатчиков

Чаще всего дела рассматриваются за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП (ст. 124 КУоАП) — 57 случаев.

Среди типичных ситуаций — столкновения с автомобилями, наезды на пешеходов и побег с места происшествия.

В частности, во Львове пользователь арендованного самоката JET повредил два припаркованных автомобиля и покинул место ДТП. Суд назначил штраф в размере 3400 грн.

В Днепре водитель электросамоката Magura проехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка на пешеходном переходе. В суде он объяснил это отказом тормозов зимой, однако получил штраф в размере 850 грн.

Управление в состоянии опьянения

Второй по количеству категорией является управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (ст. 130 КУоАП) — 47 дел.

В большинстве случаев суды назначают штраф в размере 17 000 грн.

Например, в Одессе водителя самоката с уровнем алкоголя в крови 0,65 промилле оштрафовали на 17 тыс. грн, несмотря на его заявления, что он лишь катил транспортное средство.

В другом случае суд в Одессе также назначил штраф в размере 17 тыс. грн и лишил права управления транспортом на год, хотя это решение в настоящее время обжалуется.

Если нарушение повторяется в течение года, наказание ужесточается. В одном из случаев в Одессе суд назначил штраф в размере 34 тыс. грн и лишил права управления транспортом на 3 года.

Отдельно фиксируются случаи ДТП с пострадавшими. В Киеве нетрезвый водитель самоката Bikenow сбил малолетнего ребенка на тротуаре и получил штраф в размере 17 тыс. грн и лишение водительских прав на год.

В Виннице нетрезвый водитель Bolt сбил пожилую женщину, которая получила перелом плеча. Суд назначил штраф в размере 34 тыс. грн и обязал компенсировать расходы на экспертизу.

Участие несовершеннолетних

В 38 из 132 дел фигурировали несовершеннолетние — это почти треть всех случаев. Среди ДТП, где виновными были самокатчики, подростки составляют около четверти.

Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в Винницкой (4), Львовской (3) и Черкасской (3) областях.

Лица младше 16 лет к административной ответственности не привлекаются — протоколы составляются в отношении родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей (ст. 184 КоАП).

Так, в Ивано-Франковске 15-летняя девушка на электросамокате столкнулась с автомобилем на переходе, после чего штраф получила ее мать — 850 грн.

Отсутствие производства или закрытые дела

В Хмельницком 12-летний водитель прокатного самоката попал в ДТП с автомобилем Toyota Yaris. Суд признал вину водителя самоката, однако производство закрыл из-за истечения срока давности.

Что подчеркивают суды

Во многих решениях суды отмечают, что водители электросамокатов являются полноценными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать правила. В частности, на пешеходных переходах они должны переходить дорогу пешком.

Штрафы и последствия

Размер штрафов по делам об электросамокатах зависит от нарушения:

850 грн — за отдельные административные нарушения и дела в отношении родителей несовершеннолетних;

17 000 грн — за управление в состоянии опьянения;

дополнительно — судебный сбор около 665 грн в 2026 году и возможные компенсации потерпевшим или владельцам поврежденного имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.