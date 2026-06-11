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Купили и продали авто за месяц: нужно ли платить транспортный налог юридическому лицу

18:10, 11 июня 2026
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Юридические лица, купившие и продавшие легковой автомобиль в пределах одного календарного месяца, не обязаны подавать декларацию по транспортному налогу и уплачивать этот налог, поскольку дата начала и прекращения начисления налогового обязательства фактически совпадают.
Купили и продали авто за месяц: нужно ли платить транспортный налог юридическому лицу
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Вопрос уплаты транспортного налога остается актуальным для юридических лиц, которые осуществляют операции по приобретению и отчуждению транспортных средств. Особое внимание следует уделять случаям, когда автомобиль покупается и продается в течение одного календарного месяца, поскольку в таких ситуациях порядок налогообложения имеет свои особенности.

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Налоговая служба разъяснила порядок уплаты транспортного налога юридическими лицами в случае приобретения и продажи легкового автомобиля в пределах одного месяца.

Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, которые являются владельцами зарегистрированных в Украине транспортных средств, подлежащих налогообложению в соответствии с требованиями законодательства.

Порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия транспортных средств с учета определен постановлением Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 года № 1388. Документ регулирует процедуры, связанные с автомобилями, автобусами, мотоциклами, прицепами, полуприцепами, мопедами и другими транспортными средствами.

Согласно подпункту 267.6.5 Налогового кодекса Украины, если право собственности на транспортное средство переходит от одного владельца к другому в течение отчетного года, транспортный налог рассчитывается отдельно для каждой стороны. Предыдущий владелец уплачивает налог за период с 1 января текущего года до начала месяца, в котором он утратил право собственности на транспортное средство. Новый владелец, в свою очередь, начинает уплачивать налог с месяца, в котором приобрел право собственности на такой объект налогообложения.

В случае, когда одно и то же юридическое лицо в течение одного календарного месяца сначала зарегистрировало приобретение автомобиля, а затем оформило его отчуждение и снятие с учета, дата начала начисления транспортного налога и дата прекращения его исчисления фактически совпадают. Речь идет о начале того месяца, в котором юридическое лицо одновременно приобрело и утратило право собственности на транспортное средство.

Таким образом, если юридическое лицо приобрело легковой автомобиль и продало его в пределах одного календарного месяца, обязанность по подаче декларации по транспортному налогу и уплате такого налога не возникает.

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налоговая документы ГНС

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