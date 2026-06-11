Наталью Гусеву уволили в отставку с должности судьи Арцизского районного суда

ВСП уволил в отставку судью Арцизского районного суда Одесской области.

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Высший совет правосудия 11 июня принял решение об увольнении судьи Арцизского районного суда Одесской области Натальи Гусевой.

Таким образом ВСП удовлетворил заявление судьи об отставке и освободил ее от должности.

Напомним, что в докладе за 2025 год ВСП отмечает, что нехватка судей переросла в системный кризис. Большинство судей работают на пределе возможностей, что усложняет обеспечение своевременного и качественного правосудия.

По данным ВСП, по состоянию на конец 2025 года:

в Украине насчитывается 758 судов, из которых 582 осуществляли правосудие;

предельная штатная численность судей — 6600 должностей;

фактически работают 4346 судей в судах, которые продолжают осуществлять правосудие;

вакантными остаются 2254 должности судей.

Наибольшее количество вакансий приходится на местные суды — 1400 должностей, а также на апелляционные суды — 725 должностей.

Отдельно отмечается, что в 20 местных общих судах правосудие осуществляет один судья с полномочиями.

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