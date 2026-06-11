Социальная изоляция и проблемы с документами: в Брюсселе обсудили положение ромов-переселенцев

Ромы-ВПЛ остаются среди наиболее уязвимых групп населения в Украине — этот вопрос стал одним из ключевых во время Диалога по правам человека между Украиной и ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопросы защиты прав человека, поддержки национальных меньшинств и обеспечения равных возможностей остаются среди ключевых направлений сотрудничества Украины и Европейского Союза. Особую актуальность они приобрели в условиях войны, которая создала новые вызовы для миллионов людей, в частности для внутренне перемещённых лиц и представителей уязвимых сообществ. Именно эти темы стали одними из центральных в ходе одиннадцатого Диалога по правам человека между Украиной и ЕС, который состоялся в Брюсселе.

В Брюсселе прошёл одиннадцатый Диалог по правам человека между Украиной и Европейским Союзом. Мероприятие состоялось в смешанном формате и стало очередным подтверждением открытого взаимодействия и конструктивного сотрудничества между украинской и европейской сторонами.

В ходе встречи участники подтвердили свою общую приверженность принципам защиты и обеспечения прав человека. Кроме того, стороны вновь выразили решительное осуждение продолжающейся агрессивной войны Российской Федерации против Украины. Отдельное внимание было уделено многочисленным нарушениям прав человека и норм международного гуманитарного права, которые фиксируются вследствие российской агрессии.

Сопредседателями диалога выступили руководитель Отдела по вопросам Украины Европейской службы внешних действий Байба Таварес и заместитель Министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак. Украинскую делегацию также представлял заместитель Председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Игорь Лоссовский.

В своём выступлении Игорь Лоссовский проинформировал участников о деятельности ГЭСС в сфере защиты прав национальных меньшинств и противодействия дискриминации. Значительное внимание он уделил положению ромской общины, в частности ромов, которые из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть места своего проживания и получили статус внутренне перемещённых лиц.

По его словам, ромы из числа ВПЛ остаются одной из наиболее уязвимых категорий населения. Они часто сталкиваются с сочетанием различных факторов уязвимости, среди которых социальная изоляция, ограниченные возможности для полноценного участия в общественной жизни, а также трудности с доступом к административным услугам и процедурам оформления документов. Ситуацию дополнительно осложняют социально-экономические диспропорции, существовавшие ещё до начала войны и продолжающие влиять на ромские общины в различных регионах страны.

В ответ на эти вызовы ГЭСС сосредотачивает свою деятельность на укреплении институциональных и политических механизмов, направленных на поддержку ромской инклюзии и предотвращение дискриминации на национальном, региональном и местном уровнях.

В ГЭСС отметили, что важным направлением работы является создание и развитие консультативных механизмов по вопросам ромской инклюзии при органах власти различных уровней. Такие инструменты призваны улучшить взаимодействие между государственными учреждениями и ромскими общинами, а также обеспечить надлежащий учёт потребностей ромского населения, в том числе внутренне перемещённых лиц, при формировании и реализации местной политики.

Кроме того, ГЭСС поддерживает инициативы, направленные на повышение профессиональной компетентности государственных служащих и других участников процесса реализации политики в отношении национальных меньшинств. Такие мероприятия нацелены на углубление знаний о принципах недискриминации и повышение эффективности реагирования на потребности ромских общин, особенно тех, которые пострадали вследствие вынужденного перемещения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.