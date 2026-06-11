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Верховная Рада начала заседание с присяги нового нардепа Николая Давидюка

10:17, 11 июня 2026
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Депутатские полномочия приобрел Николай Давидюк.
Верховная Рада начала заседание с присяги нового нардепа Николая Давидюка
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Пленарное заседание Верховной Рады 11 июня началось с принесения присяги новоизбранным народным депутатом Николаем Давидюком.

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После принесения присяги он официально получил полномочия народного депутата и вошел в состав парламентской фракции «Голос».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Центральная избирательная комиссия сообщила, что зарегистрировала Николая Давидюка народным депутатом.

Николай Давидюк был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Голос» (включен в избирательный список под № 27).

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Верховная Рада Украины депутат присяга

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