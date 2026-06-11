Канада рассматривает возможность запрета социальных сетей для детей до 16 лет — правительство представило новый законопроект

Инициатива предусматривает усиление контроля над платформами, проверку возраста пользователей и ответственность технологических компаний за безопасность контента.

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Правительство Канады внесло в парламент законопроект, который может запретить использование социальных сетей детям младше 16 лет, если компании не докажут, что их платформы безопасны. Об этом сообщает The Guardian.

Министр культуры Канады Марк Миллер заявил: «Мы подводим наших детей. С нас хватит. Нам нужна базовая защита».

Какой контент подпадает под регулирование

Законодательная инициатива охватывает семь категорий вредного контента. Среди них:

материалы, побуждающие детей к самоповреждению;

контент, подстрекающий к насилию и разжигающий ненависть;

интимные изображения, распространенные без согласия.

Новые органы контроля и проверка возраста

В рамках законопроекта планируется создание Комиссии по цифровой безопасности. Критерии возможных исключений должны быть определены позже. По словам министра, формирование регулятора может занять до 18 месяцев.

Платформы будут обязаны доказывать свою безопасность, а также внедрить систему проверки возраста пользователей.

Канадские сервисы, распространяющие контент для взрослых, не смогут получить исключения из правил.

Регулирование искусственного интеллекта

Документ также предусматривает регулирование деятельности компаний, разрабатывающих чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Они должны будут внедрять механизмы ответственного использования, в частности протоколы реагирования на кризисные ситуации.

Международный опыт

В правительстве Канады отметили, что будут учитывать опыт Австралии, где после запрета социальных сетей для пользователей младше 16 лет платформы заблокировали доступ примерно к 4,7 миллионам аккаунтов детей.

В то же время это решение вызвало в Австралии широкие дискуссии о цифровых технологиях, защите конфиденциальности, безопасности детей и влиянии социальных сетей на психическое здоровье.

Реакция общественных организаций

Исполнительный директор Канадского центра защиты детей Лианна Макдональд поддержала инициативу. Она заявила, что количество случаев шантажа с использованием интимных изображений в социальных сетях существенно возросло.

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