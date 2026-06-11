Канада розглядає заборону соцмереж для дітей до 16 років – уряд подав новий законопроєкт
Уряд Канади вніс до парламенту законопроєкт, який може заборонити користування соціальними мережами дітям молодше 16 років, якщо компанії не доведуть, що їхні платформи є безпечними. Про це повідомляє The Guardian.
Міністр культури Канади Марк Міллер заявив: «Ми підводимо наших дітей. З нас досить. Нам потрібен базовий захист».
Який контент підпадає під регулювання
Законодавча ініціатива охоплює сім категорій шкідливого контенту. Серед них:
- матеріали, що спонукають дітей до самопошкодження;
- контент, який підбурює до насильства та розпалює ненависть;
- інтимні зображення, поширені без згоди.
Нові органи контролю та перевірка віку
У межах законопроєкту планується створення Комісії з цифрової безпеки. Критерії можливих винятків мають бути визначені пізніше. За словами міністра, формування регулятора може зайняти до 18 місяців.
Платформи будуть зобов’язані доводити свою безпечність, а також запровадити систему перевірки віку користувачів.
Канадські сервіси, які поширюють контент для дорослих, не зможуть отримати винятки з правил.
Регулювання штучного інтелекту
Документ також передбачає регулювання компаній, які створюють чат-боти на основі штучного інтелекту. Вони повинні будуть впроваджувати механізми відповідального використання, зокрема протоколи реагування на кризові ситуації.
Міжнародний досвід
В уряді Канади зазначили, що враховуватимуть досвід Австралії, де після заборони соцмереж для користувачів молодше 16 років платформи заблокували доступ приблизно до 4,7 мільйона акаунтів дітей.
Водночас це рішення викликало в Австралії широкі дискусії щодо цифрових технологій, захисту приватності, безпеки дітей і впливу соцмереж на психічне здоров’я.
Реакція громадських організацій
Виконавча директорка Канадського центру захисту дітей Ліанна Макдональд підтримала ініціативу. Вона заявила, що кількість випадків шантажу із використанням інтимних зображень у соціальних мережах суттєво зросла.
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