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Канада розглядає заборону соцмереж для дітей до 16 років – уряд подав новий законопроєкт

12:05, 11 червня 2026
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Ініціатива передбачає посилення контролю за платформами, перевірку віку користувачів та відповідальність технологічних компаній за безпеку контенту.
Канада розглядає заборону соцмереж для дітей до 16 років – уряд подав новий законопроєкт
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Уряд Канади вніс до парламенту законопроєкт, який може заборонити користування соціальними мережами дітям молодше 16 років, якщо компанії не доведуть, що їхні платформи є безпечними. Про це повідомляє The Guardian.

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Міністр культури Канади Марк Міллер заявив: «Ми підводимо наших дітей. З нас досить. Нам потрібен базовий захист».

Який контент підпадає під регулювання

Законодавча ініціатива охоплює сім категорій шкідливого контенту. Серед них:

  • матеріали, що спонукають дітей до самопошкодження;
  • контент, який підбурює до насильства та розпалює ненависть;
  • інтимні зображення, поширені без згоди.

Нові органи контролю та перевірка віку

У межах законопроєкту планується створення Комісії з цифрової безпеки. Критерії можливих винятків мають бути визначені пізніше. За словами міністра, формування регулятора може зайняти до 18 місяців.

Платформи будуть зобов’язані доводити свою безпечність, а також запровадити систему перевірки віку користувачів.

Канадські сервіси, які поширюють контент для дорослих, не зможуть отримати винятки з правил.

Регулювання штучного інтелекту

Документ також передбачає регулювання компаній, які створюють чат-боти на основі штучного інтелекту. Вони повинні будуть впроваджувати механізми відповідального використання, зокрема протоколи реагування на кризові ситуації.

Міжнародний досвід

В уряді Канади зазначили, що враховуватимуть досвід Австралії, де після заборони соцмереж для користувачів молодше 16 років платформи заблокували доступ приблизно до 4,7 мільйона акаунтів дітей.

Водночас це рішення викликало в Австралії широкі дискусії щодо цифрових технологій, захисту приватності, безпеки дітей і впливу соцмереж на психічне здоров’я.

Реакція громадських організацій

Виконавча директорка Канадського центру захисту дітей Ліанна Макдональд підтримала ініціативу. Вона заявила, що кількість випадків шантажу із використанням інтимних зображень у соціальних мережах суттєво зросла.

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