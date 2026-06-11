Омбудсман формує експертні групи для захисту прав українців за кордоном: відкрито набір у 12 країнах
Офіс Омбудсмана України оголосив про формування складу Експертних груп з питань захисту прав громадян України за кордоном при Представнику Уповноваженого з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції.
Експертні групи створюються у низці країн, зокрема: Вірменії, Грузії, Єгипті, Кіпрі, Люксембурзі, Нідерландах, Північній Македонії, Сербії, Словенії, Чорногорії, Швейцарії та Японії.
До участі запрошуються кандидати, які відповідають встановленим вимогам. Однією з ключових умов є фактичне перебування кандидата у тій країні, де працюватиме відповідна Експертна група.
Такі Експертні групи будуть функціонувати на громадських засадах та залучатимуться, у відповідності до компетенції, до такої діяльності:
- проведення досліджень щодо системних порушень прав людини та розробки механізмів їх запобігання;
- аналізу провідного досвіду іноземних держав у сфері правозахисту;
- розробки рекомендацій для підвищення правової обізнаності співвітчизників за кордоном, зокрема у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України;
- розробки рекомендацій щодо моніторингу дотримання прав громадян України за кордоном.
Членами Експертних груп можуть бути фахівці, які мають досвід у сфері захисту прав людини та міжнародного права, зокрема:
- представники міжнародних міжурядових та неурядових організацій;
- експерти громадських організацій та благодійних фондів;
- співробітники науково-дослідних інституцій;
- адвокати та фахівці у галузі права країн перебування.
Загальні вимоги до кандидатів:
- перебування у країні, в якій здійснює роботу Експертна група;
- вища освіта (право, міжнародні відносини, соціологія тощо) та підтверджений досвід роботи у сфері захисту прав людини;
- високі етичні стандарти, відсутність конфлікту інтересів та дотримання принципів доброчесності, визнаний авторитет у профільній сфері діяльності;
- активна позиція у сфері просування прав людини та міжнародного співробітництва;
- вміння працювати зі значними масивами інформації (зокрема нормативно-правовими актами) та готувати експертні висновки;
- досвід роботи у партнерстві з державними або міжнародними інституціями буде перевагою.
Заяви від кандидатів будуть приймати на пошту [email protected] до 15 липня. Перелік документів – тут.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.