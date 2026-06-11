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Омбудсман формує експертні групи для захисту прав українців за кордоном: відкрито набір у 12 країнах

11:47, 11 червня 2026
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Українців шукають українців у 12 країнах.
Омбудсман формує експертні групи для захисту прав українців за кордоном: відкрито набір у 12 країнах
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Офіс Омбудсмана України оголосив про формування складу Експертних груп з питань захисту прав громадян України за кордоном при Представнику Уповноваженого з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції.

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Експертні групи створюються у низці країн, зокрема: Вірменії, Грузії, Єгипті, Кіпрі, Люксембурзі, Нідерландах, Північній Македонії, Сербії, Словенії, Чорногорії, Швейцарії та Японії.

До участі запрошуються кандидати, які відповідають встановленим вимогам. Однією з ключових умов є фактичне перебування кандидата у тій країні, де працюватиме відповідна Експертна група.

Такі Експертні групи будуть функціонувати на громадських засадах та залучатимуться, у відповідності до компетенції, до такої діяльності:

  • проведення досліджень щодо системних порушень прав людини та розробки механізмів їх запобігання;
  • аналізу провідного досвіду іноземних держав у сфері правозахисту;
  • розробки рекомендацій для підвищення правової обізнаності співвітчизників за кордоном, зокрема у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України;
  • розробки рекомендацій щодо моніторингу дотримання прав громадян України за кордоном.

Членами Експертних груп можуть бути фахівці, які мають досвід у сфері захисту прав людини та міжнародного права, зокрема:

  • представники міжнародних міжурядових та неурядових організацій;
  • експерти громадських організацій та благодійних фондів;
  • співробітники науково-дослідних інституцій;
  • адвокати та фахівці у галузі права країн перебування.

Загальні вимоги до кандидатів:

  • перебування у країні, в якій здійснює роботу Експертна група;
  • вища освіта (право, міжнародні відносини, соціологія тощо) та підтверджений досвід роботи у сфері захисту прав людини;
  • високі етичні стандарти, відсутність конфлікту інтересів та дотримання принципів доброчесності, визнаний авторитет у профільній сфері діяльності;
  • активна позиція у сфері просування прав людини та міжнародного співробітництва;
  • вміння працювати зі значними масивами інформації (зокрема нормативно-правовими актами) та готувати експертні висновки;
  • досвід роботи у партнерстві з державними або міжнародними інституціями буде перевагою.

Заяви від кандидатів будуть приймати на пошту [email protected] до 15 липня. Перелік документів – тут.

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