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Омбудсмен формирует экспертные группы для защиты прав украинцев за рубежом: открыт набор в 12 странах

11:47, 11 июня 2026
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Украинцы ищут украинцев в 12 странах.
Омбудсмен формирует экспертные группы для защиты прав украинцев за рубежом: открыт набор в 12 странах
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Офис Омбудсмена Украины объявил о формировании состава Экспертных групп по вопросам защиты прав граждан Украины за рубежом при Представителе Уполномоченного по международному сотрудничеству и европейской интеграции.

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Экспертные группы создаются в ряде стран, в частности: Армении, Грузии, Египте, Кипре, Люксембурге, Нидерландах, Северной Македонии, Сербии, Словении, Черногории, Швейцарии и Японии.

К участию приглашаются кандидаты, соответствующие установленным требованиям. Одним из ключевых условий является фактическое пребывание кандидата в той стране, где будет работать соответствующая Экспертная группа.

Такие Экспертные группы будут функционировать на общественных началах и привлекаться, в соответствии с компетенцией, к следующей деятельности:

  • проведение исследований относительно системных нарушений прав человека и разработки механизмов их предотвращения;
  • анализ передового опыта иностранных государств в сфере правозащиты;
  • разработка рекомендаций для повышения правовой осведомленности соотечественников за рубежом, в частности в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины;
  • разработка рекомендаций по мониторингу соблюдения прав граждан Украины за рубежом.

Членами Экспертных групп могут быть специалисты, имеющие опыт в сфере защиты прав человека и международного права, в частности:

  • представители международных межправительственных и неправительственных организаций;
  • эксперты общественных организаций и благотворительных фондов;
  • сотрудники научно-исследовательских учреждений;
  • адвокаты и специалисты в области права стран пребывания.

Общие требования к кандидатам:

  • пребывание в стране, в которой работает Экспертная группа;
  • высшее образование (право, международные отношения, социология и т. п.) и подтвержденный опыт работы в сфере защиты прав человека;
  • высокие этические стандарты, отсутствие конфликта интересов и соблюдение принципов добропорядочности, признанный авторитет в профильной сфере деятельности;
  • активная позиция в сфере продвижения прав человека и международного сотрудничества;
  • умение работать с большими массивами информации (в частности нормативно-правовыми актами) и готовить экспертные заключения;
  • опыт работы в партнерстве с государственными или международными институтами будет преимуществом.

Заявки от кандидатов будут принимать на почту [email protected] до 15 июля. Перечень документов — здесь.

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