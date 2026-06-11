Омбудсмен формирует экспертные группы для защиты прав украинцев за рубежом: открыт набор в 12 странах

Украинцы ищут украинцев в 12 странах.

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Офис Омбудсмена Украины объявил о формировании состава Экспертных групп по вопросам защиты прав граждан Украины за рубежом при Представителе Уполномоченного по международному сотрудничеству и европейской интеграции.

Экспертные группы создаются в ряде стран, в частности: Армении, Грузии, Египте, Кипре, Люксембурге, Нидерландах, Северной Македонии, Сербии, Словении, Черногории, Швейцарии и Японии.

К участию приглашаются кандидаты, соответствующие установленным требованиям. Одним из ключевых условий является фактическое пребывание кандидата в той стране, где будет работать соответствующая Экспертная группа.

Такие Экспертные группы будут функционировать на общественных началах и привлекаться, в соответствии с компетенцией, к следующей деятельности:

проведение исследований относительно системных нарушений прав человека и разработки механизмов их предотвращения;

анализ передового опыта иностранных государств в сфере правозащиты;

разработка рекомендаций для повышения правовой осведомленности соотечественников за рубежом, в частности в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины;

разработка рекомендаций по мониторингу соблюдения прав граждан Украины за рубежом.

Членами Экспертных групп могут быть специалисты, имеющие опыт в сфере защиты прав человека и международного права, в частности:

представители международных межправительственных и неправительственных организаций;

эксперты общественных организаций и благотворительных фондов;

сотрудники научно-исследовательских учреждений;

адвокаты и специалисты в области права стран пребывания.

Общие требования к кандидатам:

пребывание в стране, в которой работает Экспертная группа;

высшее образование (право, международные отношения, социология и т. п.) и подтвержденный опыт работы в сфере защиты прав человека;

высокие этические стандарты, отсутствие конфликта интересов и соблюдение принципов добропорядочности, признанный авторитет в профильной сфере деятельности;

активная позиция в сфере продвижения прав человека и международного сотрудничества;

умение работать с большими массивами информации (в частности нормативно-правовыми актами) и готовить экспертные заключения;

опыт работы в партнерстве с государственными или международными институтами будет преимуществом.

Заявки от кандидатов будут принимать на почту [email protected] до 15 июля. Перечень документов — здесь.

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