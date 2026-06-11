Омбудсмен формирует экспертные группы для защиты прав украинцев за рубежом: открыт набор в 12 странах
Офис Омбудсмена Украины объявил о формировании состава Экспертных групп по вопросам защиты прав граждан Украины за рубежом при Представителе Уполномоченного по международному сотрудничеству и европейской интеграции.
Экспертные группы создаются в ряде стран, в частности: Армении, Грузии, Египте, Кипре, Люксембурге, Нидерландах, Северной Македонии, Сербии, Словении, Черногории, Швейцарии и Японии.
К участию приглашаются кандидаты, соответствующие установленным требованиям. Одним из ключевых условий является фактическое пребывание кандидата в той стране, где будет работать соответствующая Экспертная группа.
Такие Экспертные группы будут функционировать на общественных началах и привлекаться, в соответствии с компетенцией, к следующей деятельности:
- проведение исследований относительно системных нарушений прав человека и разработки механизмов их предотвращения;
- анализ передового опыта иностранных государств в сфере правозащиты;
- разработка рекомендаций для повышения правовой осведомленности соотечественников за рубежом, в частности в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины;
- разработка рекомендаций по мониторингу соблюдения прав граждан Украины за рубежом.
Членами Экспертных групп могут быть специалисты, имеющие опыт в сфере защиты прав человека и международного права, в частности:
- представители международных межправительственных и неправительственных организаций;
- эксперты общественных организаций и благотворительных фондов;
- сотрудники научно-исследовательских учреждений;
- адвокаты и специалисты в области права стран пребывания.
Общие требования к кандидатам:
- пребывание в стране, в которой работает Экспертная группа;
- высшее образование (право, международные отношения, социология и т. п.) и подтвержденный опыт работы в сфере защиты прав человека;
- высокие этические стандарты, отсутствие конфликта интересов и соблюдение принципов добропорядочности, признанный авторитет в профильной сфере деятельности;
- активная позиция в сфере продвижения прав человека и международного сотрудничества;
- умение работать с большими массивами информации (в частности нормативно-правовыми актами) и готовить экспертные заключения;
- опыт работы в партнерстве с государственными или международными институтами будет преимуществом.
Заявки от кандидатов будут принимать на почту [email protected] до 15 июля. Перечень документов — здесь.
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