Судья Виталий Сольский избран председателем Коломыйского городского и районного суда

Решение было принято на собрании судей путем тайного голосования.

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В Коломыйском горрайонном суде Ивано-Франковской области состоялось собрание судей, на котором рассматривался вопрос об избрании председателя суда.

По итогам тайного голосования председателем суда единогласно избран судья Виталий Владимирович Сольский.

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