Судья Виталий Сольский избран председателем Коломыйского городского и районного суда
10:17, 11 июня 2026
Решение было принято на собрании судей путем тайного голосования.
В Коломыйском горрайонном суде Ивано-Франковской области состоялось собрание судей, на котором рассматривался вопрос об избрании председателя суда.
По итогам тайного голосования председателем суда единогласно избран судья Виталий Владимирович Сольский.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.