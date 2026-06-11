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Судья Виталий Сольский избран председателем Коломыйского городского и районного суда

10:17, 11 июня 2026
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Решение было принято на собрании судей путем тайного голосования.
Судья Виталий Сольский избран председателем Коломыйского городского и районного суда
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В Коломыйском горрайонном суде Ивано-Франковской области состоялось собрание судей, на котором рассматривался вопрос об избрании председателя суда.

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По итогам тайного голосования председателем суда единогласно избран судья Виталий Владимирович Сольский.

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суд судья Ивано-Франковск

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