Суддю Віталія Сольського обрано головою Коломийського міськрайонного суду

Рішення ухвалили під час зборів суддів шляхом таємного голосування.

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В Коломийському міськрайонному суді Івано-Франківської області відбулися збори суддів, на яких розглядали питання обрання голови суду.

За підсумками таємного голосування головою суду одноголосно обрали суддю Віталія Володимировича Сольського.

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