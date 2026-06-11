Суддю Віталія Сольського обрано головою Коломийського міськрайонного суду
10:17, 11 червня 2026
Рішення ухвалили під час зборів суддів шляхом таємного голосування.
В Коломийському міськрайонному суді Івано-Франківської області відбулися збори суддів, на яких розглядали питання обрання голови суду.
За підсумками таємного голосування головою суду одноголосно обрали суддю Віталія Володимировича Сольського.
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