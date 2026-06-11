Прокурору с пенсией по инвалидности более 1 млн грн запретили повышение — он уже более полугода находится вне штата

Прокурор 73 раза выезжал за границу с 2022 по 2024 год, но не нашел возможности поехать на переосвидетельствование.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров привлекла к дисциплинарной ответственности прокурора Львовской областной прокуратуры Олега Сидорчука и наложила на него взыскание в виде запрета сроком на один год на перевод в орган прокуратуры более высокого уровня и на назначение на более высокую должность.

Соответствующее решение №239дп-26 КДКП приняла 20 мая 2026 года.

Дисциплинарное производство касалось обстоятельств установления прокурору инвалидности и его дальнейшего поведения после поручения пройти повторное медицинское обследование.

После общественного резонанса вокруг возможного незаконного установления инвалидности должностным лицам была инициирована проверка обоснованности решений МСЭК. В рамках этой проверки прокурора ожидали прохождения медицинского обследования.

Что известно о прокуроре

Олег Сидорчук в органах прокуратуры работает с июля 1999 года, должность начальника Специализированной экологической прокуратуры (на правах отдела) Львовской областной прокуратуры занимал с 8 мая 2023 по 14 октября 2025 года.

Приказом Генерального прокурора от 9 октября 2025 №502к Олег Сидорчук был освобожден от должности начальника Специализированной экологической прокуратуры (на правах отдела) Львовской областной прокуратуры с 14 октября 2025 в связи с прекращением его полномочий на административной должности по основаниям изменения структуры и штатной численности Львовской областной прокуратуры.

Как указано в решении, в апреле 2015 года Сидорчуку впервые была установлена III группа инвалидности, в 2020 году — II группа, а в мае 2024 года — II группа инвалидности пожизненно.

С 2020 года мужчина получал пенсию по инвалидности. Ему были произведены пенсионные выплаты на общую сумму 1 099 316 гривен. В январе 2025 года он был переведен на пенсию за выслугу лет.

На момент установления инвалидности в 2015 году и переосвидетельствования в 2020 году прокурор в органах прокуратуры не работал.

Согласно материалам дела, в период, определенный для прибытия в медучреждение, Сидорчук находился на больничном. В то же время после завершения временной нетрудоспособности он не прошел переосвидетельствование в определенном учреждении и, как установила Комиссия, не принял достаточных и документально подтвержденных мер для официального урегулирования вопроса о новой дате обследования.

1 октября 2025 года прокурор фактически ознакомился с содержанием письма о необходимости прохождения обследования, однако отказался поставить подпись об ознакомлении. Сам Сидорчук объяснял это тем, что на момент ознакомления срок выполнения требования уже истек.

По словам прокурора, он предпринимал активные меры для прохождения переосвидетельствования, в частности звонил в медицинское учреждение и направлял соответствующее письменное обращение. При этом иных вызовов, кроме письма, с которым он ознакомился 1 октября, он не получал, а самостоятельно прибыть туда не мог, так как ему разъяснили необходимость ждать официального вызова, хотя в вызовах, поступавших в областную прокуратуру, его не указывали.

Соответственно, прокурор отрицал наличие дисциплинарного проступка. Сидорчук пояснил, что в период с 2014 по 2020 год он не работал в органах прокуратуры в связи с применением к нему мер, предусмотренных законодательством о люстрации. В 2020 году на основании судебного решения он был восстановлен на работе в органах прокуратуры. В связи с этим он указал, что при первичном установлении ему III группы инвалидности, а впоследствии II группы инвалидности, он не мог использовать служебное положение или статус прокурора, поскольку на тот момент фактически не находился на службе.

Он утверждал, что инвалидность получил на законных основаниях, служебное положение для этого не использовал, а факт статуса лица с инвалидностью не скрывал. Также он сообщал, что самостоятельно проходил ВВК и медицинские обследования во Львове.

Пояснения представителя заявителя

Представитель заявителя отметила, что 15 сентября 2025 года во Львовскую областную прокуратуру поступило письмо Офиса Генерального прокурора о необходимости уведомить прокуроров области, которым установлена инвалидность, об их прибытии в Днепр для прохождения обследования.

Во исполнение этого письма для Сидорчука было подготовлено уведомление о необходимости явиться в ГУ «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МОЗ Украины».

По словам представителя заявителя, именно 15 сентября 2025 года, то есть в день поступления письма Офиса Генпрокурора, у Сидорчука начался период временной нетрудоспособности. Из-за его отсутствия на рабочем месте уведомление не направляли через ИС «Система электронного документооборота».

В то же время 22 сентября 2025 года заместитель начальника отдела кадровой работы и государственной службы Львовской областной прокуратуры направил Сидорчуку это уведомление через мессенджер WhatsApp. Представитель заявителя утверждает, что факт ознакомления прокурора с уведомлением подтверждается статусом доставки и прочтения сообщения.

Она также указала, что направление уведомления через WhatsApp является надлежащим способом доведения информации до сведения лица, поскольку подтверждает факт отправки на фактический номер телефона и его прочтение адресатом. В подтверждение этой позиции она сослалась на постановление Верховного Суда от 9 января 2026 года по делу № 751/4083/24, в котором скриншоты из мессенджера признаны допустимыми доказательствами при подтверждении доставки и прочтения.

Кроме того, 25 сентября 2025 года Львовская областная прокуратура направила Сидорчуку уведомление о вызове для прохождения обследования заказным письмом по адресу, который он сам указал как место проживания в автобиографии от 15 апреля 2025 года. Однако письмо вернулось с отметкой о том, что адресат отсутствует.

Представитель заявителя также отметила, что больничный Сидорчука продолжался до 30 сентября, поэтому ознакомить его с уведомлением непосредственно на рабочем месте в период с 15 по 30 сентября было невозможно.

1 октября, после завершения больничного, Сидорчук прибыл в отдел кадров Львовской областной прокуратуры, где ознакомился с приказом Генерального прокурора о ликвидации Специализированной экологической прокуратуры.

После этого ему зачитали уведомление о необходимости прибыть в медицинское учреждение в Днепре для прохождения обследования. По словам представителя заявителя, Сидорчуку также дали документ для ознакомления, он его прочитал, но отказался подписывать, заявив, что срок уже истек.

После отказа подписать документ сотрудники прокуратуры повторно огласили требование о необходимости прибытия в Днепр. В присутствии четырех лиц был составлен акт об отказе Сидорчука поставить подпись.

Также представитель заявителя указала, что в самом уведомлении не был указан предельный срок прохождения обследования, что, по ее мнению, означало возможность пройти его в любое время.

Срок содержался только в поручении Офиса Генерального прокурора, которое Сидорчуку не предоставляли и не направляли.

Соответственно, заявитель считает, что Сидорчук был фактически уведомлен о необходимости пройти обследование.

Также она сослалась на данные Государственной пограничной службы Украины о том, что в 2022–2024 годах Сидорчук 73 раза пересекал государственную границу, что, по ее мнению, свидетельствует о возможности перемещения.

Итоговая позиция заявителя заключалась в наличии дисциплинарного проступка и необходимости увольнения.

Решение комиссии

Комиссия отметила, что прокурор, осознавая общественную чувствительность темы возможного незаконного получения инвалидности прокурорами, в условиях военного положения должен был предпринять все меры для защиты репутации. Однако он уклонился от переосвидетельствования и не инициировал действий для снятия сомнений.

С учетом смягчающих обстоятельств (больничный, стаж, характеристика, отсутствие взысканий) комиссия не применила увольнение, ограничившись запретом на повышение сроком на один год.

Решение может быть обжаловано в административный суд или ВСП в течение одного месяца со дня получения копии.

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