В Киеве автомобиль BMW сбил пешехода после столкновения с ВАЗ – виновник трагедии задержан

По данным полиции, водитель ВАЗ не уступил дорогу, что привело к трагедии.

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Полицейские задержали водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Печерском районе столицы. Об этом сообщили в полиции Киева.

Напомним, авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой. В результате наезда погиб пешеход.

По предварительным данным следствия, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу автомобилю BMW. После этого BMW в неуправляемом состоянии совершил наезд на 49-летнего мужчину, который переходил дорогу по велосипедному переходу.

От полученных травм пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи.

Следователи столичной полиции задержали водителя ВАЗ в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сообщается, что он был трезв.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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