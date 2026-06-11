В Киеве автомобиль BMW сбил пешехода после столкновения с ВАЗ – виновник трагедии задержан
Полицейские задержали водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Печерском районе столицы. Об этом сообщили в полиции Киева.
Напомним, авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой. В результате наезда погиб пешеход.
По предварительным данным следствия, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево не уступил дорогу автомобилю BMW. После этого BMW в неуправляемом состоянии совершил наезд на 49-летнего мужчину, который переходил дорогу по велосипедному переходу.
От полученных травм пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи.
Следователи столичной полиции задержали водителя ВАЗ в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сообщается, что он был трезв.
По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.