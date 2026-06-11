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У Києві автомобіль BMW збив пішохода після зіткнення з ВАЗ – винуватця трагедії затримано

09:59, 11 червня 2026
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За даними поліції, водій ВАЗ не надав перевагу в русі, що призвело до трагедії.
У Києві автомобіль BMW збив пішохода після зіткнення з ВАЗ – винуватця трагедії затримано
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Поліцейські затримали водія, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Печерському районі столиці. Про це повідомили у поліції Києва.

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Нагадаємо, аварія сталася напередодні ввечері на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Старонаводницької. Внаслідок наїзду загинув пішохід.

За попередніми даними слідства, 35-річний водій автомобіля ВАЗ під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі автомобілю BMW. Після цього BMW у некерованому стані здійснив наїзд на 49-річного чоловіка, який переходив дорогу по велосипедному переїзду.

Від отриманих травм пішохід помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Слідчі столичної поліції затримали водія ВАЗ у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Повідомляється, що він був тверезий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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поліція ДТП Київ

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