«Почав пакувати книги» – Александар Вучич натякнув на можливий відхід з посади президента Сербії

Александар Вучич заявив, що може піти з посади навіть раніше, ніж через три-чотири місяці.

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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що планує незабаром піти у відставку з нинішньої посади. Про це повідомляє Danas.

Журналісти запитали Вучича, чи дійсно він може залишити посаду протягом трьох-чотирьох місяців. У відповідь він заявив, що це може статися навіть раніше.

За його словами, він уже почав збирати речі в Адміністрації президента.

«Я почав пакувати книги в Адміністрації президента. У мене багато книг, і я дивлюся, куди їх подіти», — сказав Вучич.

Також він зазначив, що розмірковує над можливістю своєї кандидатури на посаду прем’єр-міністра та повідомив про заплановану важливу зустріч увечері.

Окремо Вучич заявив, що президентські вибори відбудуться найближчими місяцями, а точні строки — три чи чотири місяці — назвав технічним питанням.

Крім того, він додав, що щодня обмірковує, хто з чинних посадовців міг би стати наступним кандидатом у президенти.

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