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«Начал паковать книги» — Александар Вучич намекнул на возможное ухождение с поста президента Сербии

10:53, 11 июня 2026
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Александар Вучич заявил, что может уйти с поста даже раньше, чем через три-четыре месяца.
«Начал паковать книги» — Александар Вучич намекнул на возможное ухождение с поста президента Сербии
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует в скором времени уйти в отставку с нынешнего поста. Об этом сообщает Danas.

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Журналисты спросили Вучича, действительно ли он может покинуть пост в течение трех-четырех месяцев. В ответ он заявил, что это может произойти даже раньше.

По его словам, он уже начал собирать вещи в Администрации президента.

«Я начал упаковывать книги в Администрации президента. У меня много книг, и я смотрю, куда их деть», — сказал Вучич.

Также он отметил, что размышляет над возможностью выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра и сообщил о запланированной важной встрече вечером.

Отдельно Вучич заявил, что президентские выборы состоятся в ближайшие месяцы, а точные сроки — три или четыре месяца — назвал техническим вопросом.

Кроме того, он добавил, что ежедневно обдумывает, кто из действующих чиновников мог бы стать следующим кандидатом в президенты.

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президент Сербия

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