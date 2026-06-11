3 года на обращение в суд — что нужно знать об исковой давности в Украине
Исковая давность — это срок, в пределах которого лицо имеет право обратиться в суд для защиты своего гражданского права или интереса. Об этом сообщает Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
Общий срок исковой давности
В Украине общая исковая давность составляет 3 года.
В то же время законодательством предусмотрены специальные сокращенные сроки для отдельных категорий дел.
Специальные сроки исковой давности
Исковая давность в 1 год применяется, в частности, к требованиям:
- о взыскании штрафа или пени;
- об опровержении недостоверной информации в СМИ;
- в связи с недостатками проданного товара;
- о расторжении договора дарения;
- об обжаловании решений общего собрания общества и других случаев, определенных законом.
Когда начинается течение срока
Как правило, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права.
Приостановление, прерывание и неприменение
Гражданский кодекс Украины предусматривает, что течение срока исковой давности может:
- приостанавливаться;
- прерываться;
- или не применяться в отдельных случаях.
Основания для приостановления
Среди оснований, которые могут приостанавливать течение исковой давности:
- непреодолимая сила;
- введение моратория;
- нахождение лица в составе Вооруженных Сил Украины или других воинских формирований, переведенных на военное положение.
Исковая давность во время военного положения
Отдельно отмечается, что во время военного положения в Украине течение исковой давности было приостановлено соответствующими положениями Гражданского кодекса Украины.
В 2025 году Верховная Рада приняла Закон Украины № 4434-IX от 14.05.2025 «О внесении изменения в раздел «Заключительные и переходные положения» Гражданского кодекса Украины относительно возобновления течения срока исковой давности».
Данным законом предусмотрено возобновление течения сроков исковой давности.
Случаи, когда исковая давность не применяется
Исковая давность не распространяется, в частности, на:
- защиту личных неимущественных прав;
- требования вкладчиков к банкам;
- возмещение вреда жизни и здоровью;
- отдельные страховые выплаты и другие предусмотренные законом случаи.
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