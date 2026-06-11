3 года на обращение в суд — что нужно знать об исковой давности в Украине

Гражданам напомнили об основных правилах обращения в суд и о случаях, когда сроки исковой давности не применяются или могут изменяться.

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Исковая давность — это срок, в пределах которого лицо имеет право обратиться в суд для защиты своего гражданского права или интереса. Об этом сообщает Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Общий срок исковой давности

В Украине общая исковая давность составляет 3 года.

В то же время законодательством предусмотрены специальные сокращенные сроки для отдельных категорий дел.

Специальные сроки исковой давности

Исковая давность в 1 год применяется, в частности, к требованиям:

о взыскании штрафа или пени;

об опровержении недостоверной информации в СМИ;

в связи с недостатками проданного товара;

о расторжении договора дарения;

об обжаловании решений общего собрания общества и других случаев, определенных законом.

Когда начинается течение срока

Как правило, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права.

Приостановление, прерывание и неприменение

Гражданский кодекс Украины предусматривает, что течение срока исковой давности может:

приостанавливаться;

прерываться;

или не применяться в отдельных случаях.

Основания для приостановления

Среди оснований, которые могут приостанавливать течение исковой давности:

непреодолимая сила;

введение моратория;

нахождение лица в составе Вооруженных Сил Украины или других воинских формирований, переведенных на военное положение.

Исковая давность во время военного положения

Отдельно отмечается, что во время военного положения в Украине течение исковой давности было приостановлено соответствующими положениями Гражданского кодекса Украины.

В 2025 году Верховная Рада приняла Закон Украины № 4434-IX от 14.05.2025 «О внесении изменения в раздел «Заключительные и переходные положения» Гражданского кодекса Украины относительно возобновления течения срока исковой давности».

Данным законом предусмотрено возобновление течения сроков исковой давности.

Случаи, когда исковая давность не применяется

Исковая давность не распространяется, в частности, на:

защиту личных неимущественных прав;

требования вкладчиков к банкам;

возмещение вреда жизни и здоровью;

отдельные страховые выплаты и другие предусмотренные законом случаи.

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