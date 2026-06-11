В Украине впервые отмечают День сил беспилотных систем ВСУ – Главнокомандующий ВСУ поздравил военных

Этот род войск, созданный в 2024 году, сегодня считается одной из ключевых технологий в современной войне.

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Сегодня в Украине впервые отмечают День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении нового военного праздника.

Согласно указу №485/2026 от 10 июня, День Сил беспилотных систем ВСУ ежегодно будет отмечаться 11 июня.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и подчеркнул значение этого рода войск.

«Уважаемые воины Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины!

Сегодня мы впервые отмечаем ваш профессиональный праздник. Силы беспилотных систем — самый молодой, но уже один из самых эффективных отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины.

Военные историки говорят: в Первую мировую войну армии вступили на лошадях, а вышли из нее на танках. В войну России против Украины армии вступили с доктринами прошлого века, но именно Украина заставила мир по-новому взглянуть на роль беспилотных систем в современной войне.

В 2024 году мы первыми в мире создали отдельный род войск — Силы беспилотных систем. Это было стратегическое, дальновидное и безальтернативное решение. Ведь современная война — это прежде всего война технологий, интеллекта, инноваций и скорости принятия решений.

С первых дней широкомасштабного вторжения операторы беспилотных систем демонстрируют исключительную эффективность в обнаружении противника, ведении разведки, корректировке огня, поражении важных целей и обеспечении боевых действий на всех направлениях.

Дроны давно перестали быть экспериментом или вспомогательным средством. Они стали одним из главных инструментов современной войны и одним из ключевых факторов сохранения жизни украинских воинов.

Именно операторы беспилотных систем стали одними из тех, кто перенес войну на территорию государства-агрессора. Объекты российского военно-промышленного комплекса за сотни и тысячи километров от линии фронта ежедневно ощущают последствия их работы. Термины Middle Strike и Deep Strike стали для оккупантов символами неотвратимости наказания.

Силы беспилотных систем сегодня — это не только небо. Это также работа на земле и на море. Это уникальное сочетание боевого опыта, инженерной мысли, аналитики и инноваций. Операторы, инженеры, конструкторы, программисты, аналитики — все вы являетесь воплощением новой эпохи ведения войны.

Беспилотные системы постоянно совершенствуются, открывают новые возможности и создают новые способы борьбы с врагом. Они не только уничтожают российских оккупантов, но и спасают жизни украинских защитников. Эвакуация раненых с поля боя, доставка боеприпасов, провизии и технических средств на передовую, выполнение сотен логистических миссий ежедневно — все это уже стало неотъемлемой частью работы беспилотных систем.

Склоняем головы перед памятью воинов Сил беспилотных систем, отдавших свои жизни за свободу, независимость и будущее Украины. Их подвиг навсегда останется в истории нашего государства.

Спасибо каждому воину Сил беспилотных систем за профессионализм, изобретательность, настойчивость и результативность.

Будущее творится прямо сейчас. И в значительной степени — вашими руками.

Слава Украине!».

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