Украинцам хотят разрешить инвестировать без налогов — в Раде зарегистрировали новый законопроект

Документ предусматривает введение личных инвестиционных счетов, доходы с которых не будут облагаться налогом при условии длительного хранения средств.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15314 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно поддержки национального инвестора.

Документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках» с целью введения персональных инвестиционных счетов.

Что такое личный инвестиционный счет

Законопроект определяет личный инвестиционный счет как аналитический счет в системе внутреннего учета инвестиционной фирмы, на котором учитываются средства физического лица-резидента Украины и обязательства по ним.

Такой счет открывается инвестиционной фирмой для осуществления инвестиционной деятельности клиента и ведется в соответствии с законодательством и нормативными актами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Условия открытия и использования счета

Срок действия личного инвестиционного счета не ограничивается.

Клиент сможет ежемесячно переводить на счет средства в сумме до 10 000 евро (пороговая сумма), которая рассчитывается по курсу НБУ по состоянию на 1 января соответствующего года.

Каждый гражданин может иметь только один такой счет, за исключением случаев временного открытия при смене инвестиционной фирмы.

Инвестиционные возможности

Средства, учитываемые на личных инвестиционных счетах, предлагается направлять в:

эмиссионные ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении в Украине

финансовые и товарные аграрные ноты

другие финансовые инструменты, определенные НКЦБФР

Цель — создание инструмента для инвестирования в национальный рынок капитала.

Налоговые льготы

Предусматривается специальный режим налогообложения доходов физических лиц.

Доходы от инвестирования через личные инвестиционные счета (прибыль от операций с ценными бумагами, дивиденды, проценты и другие доходы) не будут подлежать налогообложению и не будут включаться в общий годовой налогооблагаемый доход при условии, что средства остаются на счете 1095 календарных дней.

В случае досрочного снятия средств применяется налогообложение.

Контроль и отчетность

Инвестиционные фирмы будут обязаны сообщать налоговым органам о:

открытии и закрытии личных инвестиционных счетов

ежегодных операциях клиентов по таким счетам

Также предусмотрен автоматический обмен информацией между фирмами и налоговой службой.

Дополнительные ограничения и правила

Законопроект устанавливает:

жесткие требования к ведению счетов

ограничение на использование только одного счета на человека

порядок смены инвестиционной фирмы

основания для досрочного закрытия счета

штрафы за нарушение правил

Доходы после досрочного вывода средств или закрытия счета будут подлежать налогообложению.

Изменения в другие законы

Также предлагается:

закрепить определение «личный инвестиционный счет» в Законе «О рынках капитала и организованных товарных рынках»

установить подробные правила использования счетов

ввести требования об инвестировании исключительно в определенные финансовые инструменты

применять принцип «поставка против оплаты»

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