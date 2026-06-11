Украинцам хотят разрешить инвестировать без налогов — в Раде зарегистрировали новый законопроект
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15314 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно поддержки национального инвестора.
Документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках» с целью введения персональных инвестиционных счетов.
Что такое личный инвестиционный счет
Законопроект определяет личный инвестиционный счет как аналитический счет в системе внутреннего учета инвестиционной фирмы, на котором учитываются средства физического лица-резидента Украины и обязательства по ним.
Такой счет открывается инвестиционной фирмой для осуществления инвестиционной деятельности клиента и ведется в соответствии с законодательством и нормативными актами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Условия открытия и использования счета
Срок действия личного инвестиционного счета не ограничивается.
Клиент сможет ежемесячно переводить на счет средства в сумме до 10 000 евро (пороговая сумма), которая рассчитывается по курсу НБУ по состоянию на 1 января соответствующего года.
Каждый гражданин может иметь только один такой счет, за исключением случаев временного открытия при смене инвестиционной фирмы.
Инвестиционные возможности
Средства, учитываемые на личных инвестиционных счетах, предлагается направлять в:
- эмиссионные ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении в Украине
- финансовые и товарные аграрные ноты
- другие финансовые инструменты, определенные НКЦБФР
Цель — создание инструмента для инвестирования в национальный рынок капитала.
Налоговые льготы
Предусматривается специальный режим налогообложения доходов физических лиц.
Доходы от инвестирования через личные инвестиционные счета (прибыль от операций с ценными бумагами, дивиденды, проценты и другие доходы) не будут подлежать налогообложению и не будут включаться в общий годовой налогооблагаемый доход при условии, что средства остаются на счете 1095 календарных дней.
В случае досрочного снятия средств применяется налогообложение.
Контроль и отчетность
Инвестиционные фирмы будут обязаны сообщать налоговым органам о:
- открытии и закрытии личных инвестиционных счетов
- ежегодных операциях клиентов по таким счетам
Также предусмотрен автоматический обмен информацией между фирмами и налоговой службой.
Дополнительные ограничения и правила
Законопроект устанавливает:
- жесткие требования к ведению счетов
- ограничение на использование только одного счета на человека
- порядок смены инвестиционной фирмы
- основания для досрочного закрытия счета
- штрафы за нарушение правил
Доходы после досрочного вывода средств или закрытия счета будут подлежать налогообложению.
Изменения в другие законы
Также предлагается:
- закрепить определение «личный инвестиционный счет» в Законе «О рынках капитала и организованных товарных рынках»
- установить подробные правила использования счетов
- ввести требования об инвестировании исключительно в определенные финансовые инструменты
- применять принцип «поставка против оплаты»
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