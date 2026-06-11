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Украинцам хотят разрешить инвестировать без налогов — в Раде зарегистрировали новый законопроект

08:48, 11 июня 2026
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Документ предусматривает введение личных инвестиционных счетов, доходы с которых не будут облагаться налогом при условии длительного хранения средств.
Украинцам хотят разрешить инвестировать без налогов — в Раде зарегистрировали новый законопроект
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15314 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно поддержки национального инвестора.

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Документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках» с целью введения персональных инвестиционных счетов.

Что такое личный инвестиционный счет

Законопроект определяет личный инвестиционный счет как аналитический счет в системе внутреннего учета инвестиционной фирмы, на котором учитываются средства физического лица-резидента Украины и обязательства по ним.

Такой счет открывается инвестиционной фирмой для осуществления инвестиционной деятельности клиента и ведется в соответствии с законодательством и нормативными актами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Условия открытия и использования счета

Срок действия личного инвестиционного счета не ограничивается.

Клиент сможет ежемесячно переводить на счет средства в сумме до 10 000 евро (пороговая сумма), которая рассчитывается по курсу НБУ по состоянию на 1 января соответствующего года.

Каждый гражданин может иметь только один такой счет, за исключением случаев временного открытия при смене инвестиционной фирмы.

Инвестиционные возможности

Средства, учитываемые на личных инвестиционных счетах, предлагается направлять в:

  • эмиссионные ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении в Украине
  • финансовые и товарные аграрные ноты
  • другие финансовые инструменты, определенные НКЦБФР

Цель — создание инструмента для инвестирования в национальный рынок капитала.

Налоговые льготы

Предусматривается специальный режим налогообложения доходов физических лиц.

Доходы от инвестирования через личные инвестиционные счета (прибыль от операций с ценными бумагами, дивиденды, проценты и другие доходы) не будут подлежать налогообложению и не будут включаться в общий годовой налогооблагаемый доход при условии, что средства остаются на счете 1095 календарных дней.

В случае досрочного снятия средств применяется налогообложение.

Контроль и отчетность

Инвестиционные фирмы будут обязаны сообщать налоговым органам о:

  • открытии и закрытии личных инвестиционных счетов
  • ежегодных операциях клиентов по таким счетам

Также предусмотрен автоматический обмен информацией между фирмами и налоговой службой.

Дополнительные ограничения и правила

Законопроект устанавливает:

  • жесткие требования к ведению счетов
  • ограничение на использование только одного счета на человека
  • порядок смены инвестиционной фирмы
  • основания для досрочного закрытия счета
  • штрафы за нарушение правил

Доходы после досрочного вывода средств или закрытия счета будут подлежать налогообложению.

Изменения в другие законы

Также предлагается:

  • закрепить определение «личный инвестиционный счет» в Законе «О рынках капитала и организованных товарных рынках»
  • установить подробные правила использования счетов
  • ввести требования об инвестировании исключительно в определенные финансовые инструменты
  • применять принцип «поставка против оплаты»

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деньги НБУ финансы

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