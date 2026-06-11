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Українцям хочуть дозволити інвестувати без податків – у Раді зареєстрували новий законопроєкт

08:48, 11 червня 2026
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Документ передбачає запровадження особових інвестиційних рахунків, доходи з яких не оподатковуватимуться за умови тривалого зберігання коштів.
Українцям хочуть дозволити інвестувати без податків – у Раді зареєстрували новий законопроєкт
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15314 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо підтримки національного інвестора.

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Документ передбачає зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» з метою запровадження особових інвестиційних рахунків.

Що таке особовий інвестиційний рахунок

Законопроєкт визначає особовий інвестиційний рахунок як аналітичний рахунок у системі внутрішнього обліку інвестиційної фірми, де обліковуються кошти фізичної особи-резидента України та зобов’язання за ними.

Такий рахунок відкривається інвестиційною фірмою для здійснення інвестиційної діяльності клієнта та ведеться відповідно до законодавства і нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Умови відкриття та використання рахунку

Строк дії особового інвестиційного рахунку не обмежується.

Клієнт зможе щомісяця переказувати на рахунок кошти в сумі до 10 000 євро (порогова сума), яка розраховується за курсом НБУ станом на 1 січня відповідного року.

Кожен громадянин може мати лише один такий рахунок, за винятком випадків тимчасового відкриття при зміні інвестиційної фірми.

Інвестиційні можливості

Кошти, що обліковуються на особових інвестиційних рахунках, пропонується спрямовувати в:

  • емісійні цінні папери, що перебувають у вільному обігу в Україні
  • фінансові та товарні аграрні ноти
  • інші фінансові інструменти, визначені НКЦПФР

Мета — створення інструменту для інвестування в національний ринок капіталу.

Податкові пільги

Передбачається спеціальний режим оподаткування доходів фізичних осіб.

Доходи від інвестування через особові інвестиційні рахунки (прибуток від операцій з цінними паперами, дивіденди, проценти та інші доходи) не підлягатимуть оподаткуванню та не включатимуться до загального річного оподатковуваного доходу за умови, що кошти залишаються на рахунку 1095 календарних днів.

У разі дострокового зняття коштів застосовується оподаткування.

Контроль і звітність

Інвестиційні фірми зобов’яжуть повідомляти податкові органи про:

  • відкриття та закриття особових інвестиційних рахунків
  • щорічні операції клієнтів за такими рахунками

Також передбачено автоматичний обмін інформацією між фірмами та податковою службою.

Додаткові обмеження та правила

Законопроєкт встановлює:

  • жорсткі вимоги до ведення рахунків
  • обмеження на використання лише одного рахунку на особу
  • порядок зміни інвестиційної фірми
  • підстави для дострокового закриття рахунку
  • штрафи за порушення правил

Доходи після дострокового виведення коштів або закриття рахунку підлягатимуть оподаткуванню.

Зміни до інших законів

Також пропонується:

  • закріпити визначення «особовий інвестиційний рахунок» у Законі «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»
  • встановити детальні правила використання рахунків
  • запровадити вимоги щодо інвестування лише у визначені фінансові інструменти
  • застосовувати принцип «поставка проти оплати»

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