З 2027 року частина шкіл не зможе набирати старші класи: у Раді пояснили, як планують захистити права учнів

Для школярів, які потрапили у перехідний період освітньої реформи, громади можуть відтермінувати реорганізацію окремих закладів у гімназії до 1 вересня 2028 року.

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У Верховній Раді надали роз’яснення щодо законопроєкту №15082, який стосується забезпечення права учнів завершити здобуття повної загальної середньої освіти у школі, де вони розпочали навчання.

З цього питання були проведені консультації з Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Як пояснили у парламенті, учні, які вступили до школи у 2017 році та навчалися не за стандартами Нової української школи, опинилися у перехідному періоді реформи середньої освіти. Через перехід на 12-річне навчання та поділ закладів освіти на початкові школи, гімназії та ліцеї частина шкіл із 2027 року не зможе здійснювати набір до 10-11 класів.

У зв’язку з цим виникають ризики для нинішніх дев’ятикласників щодо реалізації їхнього права на здобуття повної загальної середньої освіти у 2026/2027 та 2027/2028 навчальних роках.

У Раді наголосили, що законопроєкт №15082 подано як додатковий інструмент для врегулювання цієї ситуації. Водночас уже існує механізм, який дозволяє громадам розв’язувати такі питання на місцевому рівні.

Засновниками комунальних шкіл є територіальні громади в особі місцевих рад. Саме органи місцевого самоврядування можуть ухвалити рішення про відтермінування реорганізації окремих закладів у гімназії до 1 вересня 2028 року.

На думку парламентаря, такий підхід дозволить без ускладнень пройти перехідний етап реформи, забезпечити видачу документів про повну загальну середню освіту та захистити права дітей, які розпочинали навчання з розрахунком на його завершення в обраному закладі.

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