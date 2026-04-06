  1. В Україні

У Раді пропонують врегулювати відмови у зарахуванні до 10 класу та гарантувати право на продовження навчання

17:01, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У парламенті розглядається законопроєкт щодо врегулювання відмов у зарахуванні до 10 класу та забезпечення права учнів на продовження навчання у своєму закладі.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні триває реформа середньої освіти, яка передбачає 12-річне навчання та поділ на початкову школу, гімназію й академічний ліцей. Із 1 вересня 2027 року планується запуск профільної освіти в академічних ліцеях, що дозволить учням обирати напрям навчання та готуватися до майбутньої професії. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила голова підкомітету з питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірина Борзова, у громадах виникають труднощі з відкриттям академічних ліцеїв і продовженням навчання для нинішніх дев’ятикласників, які навчаються не за програмою Нової української школи.

Зазначається, що деякі заклади освіти відмовляють таким учням у переході до 10 класу.

«Сьогодні у дітей, які пішли навчатися у 2017 році не за програмою НУШ, виникають певні проблеми з переведенням у 10 клас. Деякі заклади освіти відмовляють їм у цьому, однак такого бути не може. І саме на це спрямований законопроєкт №15082-1, який гарантує право таких дітей завершити навчання у своєму закладі, отримати там атестат і не допускає примусового переведення до академічних ліцеїв», – повідомила Ірина Борзова.

За її словами, особливо актуальним це питання є для сільської місцевості, де в нинішніх умовах, коли в Україні триває війна, треба враховувати і стан доріг, і повітряні тривоги, і відсутність шкільних автобусів чи велику відстань до академічних ліцеїв.

«Усім дітям необхідно надати можливість закінчити навчання в 10-11 класах у рідних школах. Кожна дитина сьогодні має право на освіту, і жодна реформа не може бути важливішою за права дитини», – наголосила Ірина Борзова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України законопроект школа освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поетапне введення звітності для онлайн платформ та ПДВ у 7% на пальне: які компроміси пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано ініціативи, що пропонують повернення ПДВ 7% на пальне та відмову від обов’язковості розкриття банківської таємниці.

Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

ВС про самочинну зміну місця проживання дитини та її правові наслідки

ВС підтвердив, що незаконна зміна місця проживання дитини підлягає виправленню через її повернення, якщо це не загрожує її інтересам.

Пенсійний фонд пропонує легалізувати представництво у поданні відомостей про трудовий стаж: оприлюднено проєкт змін

Зміни дозволять представникам здійснювати юридично значущі дії з обліку стажу для осіб, які позбавлені можливості особистого відвідування ПФУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]