У Раді пропонують врегулювати відмови у зарахуванні до 10 класу та гарантувати право на продовження навчання

У парламенті розглядається законопроєкт щодо врегулювання відмов у зарахуванні до 10 класу та забезпечення права учнів на продовження навчання у своєму закладі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні триває реформа середньої освіти, яка передбачає 12-річне навчання та поділ на початкову школу, гімназію й академічний ліцей. Із 1 вересня 2027 року планується запуск профільної освіти в академічних ліцеях, що дозволить учням обирати напрям навчання та готуватися до майбутньої професії.

Як повідомила голова підкомітету з питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірина Борзова, у громадах виникають труднощі з відкриттям академічних ліцеїв і продовженням навчання для нинішніх дев’ятикласників, які навчаються не за програмою Нової української школи.

Зазначається, що деякі заклади освіти відмовляють таким учням у переході до 10 класу.

«Сьогодні у дітей, які пішли навчатися у 2017 році не за програмою НУШ, виникають певні проблеми з переведенням у 10 клас. Деякі заклади освіти відмовляють їм у цьому, однак такого бути не може. І саме на це спрямований законопроєкт №15082-1, який гарантує право таких дітей завершити навчання у своєму закладі, отримати там атестат і не допускає примусового переведення до академічних ліцеїв», – повідомила Ірина Борзова.

За її словами, особливо актуальним це питання є для сільської місцевості, де в нинішніх умовах, коли в Україні триває війна, треба враховувати і стан доріг, і повітряні тривоги, і відсутність шкільних автобусів чи велику відстань до академічних ліцеїв.

«Усім дітям необхідно надати можливість закінчити навчання в 10-11 класах у рідних школах. Кожна дитина сьогодні має право на освіту, і жодна реформа не може бути важливішою за права дитини», – наголосила Ірина Борзова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.