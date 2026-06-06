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Червень 2026 в Україні: скільки буде робочих днів, вихідних та які свята відзначатимуть

10:19, 6 червня 2026
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Які свята відзначатимуть в Україні у червні 2026 року та чи буде додатковий вихідний на День Конституції.
Червень 2026 в Україні: скільки буде робочих днів, вихідних та які свята відзначатимуть
фото: Getty Images
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Червень 2026 року налічує 30 календарних днів. Більшу частину місяця становитимуть робочі дні, тоді як вихідними традиційно залишаться суботи та неділі.

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Зокрема, українці працюватимуть 1–5, 8–12, 15–19, 22–26, а також 29 і 30 червня. Вихідними днями будуть 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 та 28 червня.

Крім того, на червень припадає низка державних, професійних та міжнародних свят. Серед найважливіших — День журналіста, який відзначають сьогодні, 6 червня, День батька та День Конституції України.

Цьогоріч День Конституції припадає на 28 червня, неділю. У мирний час у такому випадку вихідний день переносився б на понеділок. Однак під час дії воєнного стану норма про перенесення святкових вихідних не застосовується, тому додаткового дня відпочинку українці не матимуть.

Календар свят і важливих дат у червні 2026 року:

  • 7 червня — День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості;
  • 8 червня — Всесвітній день океанів;
  • 9 червня — Міжнародний день друзів;
  • 12 червня — День працівників фондового ринку;
  • 14 червня — День працівників легкої промисловості; Всесвітній день донора;
  • 17 червня — Всесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою;
  • 18 червня — День дільничного інспектора поліції;
  • 19 червня — День фермера;
  • 20 червня — Всесвітній день біженців;
  • 21 червня — День медичного працівника; День батька в Україні;
  • 22 червня — День скорботи тa вшанування пам’ятi жертв війни в Україні;
  • 23 червня — День державної служби ООН; День державної служби України;
  • 25 червня — Міжнародний день моряка; День митника України;
  • 26 червня — Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного звороту;
  • 28 червня — День Конституції України.

Окрім цього, в Україні відзначатимуть наступні релігійні дати: 

  • 7 червня — Теодота (Богдана)
  • 11 червня — Торжественне поклоніння пречистим Тайнам Тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа;
  • 14 червня — Всіх святих українського народу;
  • 20 червня — Свято найсолодшого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа;
  • 24 червня — Різдво Івана Хрестителя;
  • 27 червня — блаженного священномученика Миколая Чарнецького;
  • 29 червня — святих апостолів Петра і Павла;
  • 30 червня — блаженного священномученика Василія Величковського.

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