Червень 2026 в Україні: скільки буде робочих днів, вихідних та які свята відзначатимуть
Червень 2026 року налічує 30 календарних днів. Більшу частину місяця становитимуть робочі дні, тоді як вихідними традиційно залишаться суботи та неділі.
Зокрема, українці працюватимуть 1–5, 8–12, 15–19, 22–26, а також 29 і 30 червня. Вихідними днями будуть 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 та 28 червня.
Крім того, на червень припадає низка державних, професійних та міжнародних свят. Серед найважливіших — День журналіста, який відзначають сьогодні, 6 червня, День батька та День Конституції України.
Цьогоріч День Конституції припадає на 28 червня, неділю. У мирний час у такому випадку вихідний день переносився б на понеділок. Однак під час дії воєнного стану норма про перенесення святкових вихідних не застосовується, тому додаткового дня відпочинку українці не матимуть.
Календар свят і важливих дат у червні 2026 року:
- 7 червня — День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості;
- 8 червня — Всесвітній день океанів;
- 9 червня — Міжнародний день друзів;
- 12 червня — День працівників фондового ринку;
- 14 червня — День працівників легкої промисловості; Всесвітній день донора;
- 17 червня — Всесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою;
- 18 червня — День дільничного інспектора поліції;
- 19 червня — День фермера;
- 20 червня — Всесвітній день біженців;
- 21 червня — День медичного працівника; День батька в Україні;
- 22 червня — День скорботи тa вшанування пам’ятi жертв війни в Україні;
- 23 червня — День державної служби ООН; День державної служби України;
- 25 червня — Міжнародний день моряка; День митника України;
- 26 червня — Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного звороту;
- 28 червня — День Конституції України.
Окрім цього, в Україні відзначатимуть наступні релігійні дати:
- 7 червня — Теодота (Богдана)
- 11 червня — Торжественне поклоніння пречистим Тайнам Тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа;
- 14 червня — Всіх святих українського народу;
- 20 червня — Свято найсолодшого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа;
- 24 червня — Різдво Івана Хрестителя;
- 27 червня — блаженного священномученика Миколая Чарнецького;
- 29 червня — святих апостолів Петра і Павла;
- 30 червня — блаженного священномученика Василія Величковського.
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