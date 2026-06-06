Які свята відзначатимуть в Україні у червні 2026 року та чи буде додатковий вихідний на День Конституції.

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Червень 2026 року налічує 30 календарних днів. Більшу частину місяця становитимуть робочі дні, тоді як вихідними традиційно залишаться суботи та неділі.

Зокрема, українці працюватимуть 1–5, 8–12, 15–19, 22–26, а також 29 і 30 червня. Вихідними днями будуть 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 та 28 червня.

Крім того, на червень припадає низка державних, професійних та міжнародних свят. Серед найважливіших — День журналіста, який відзначають сьогодні, 6 червня, День батька та День Конституції України.

Цьогоріч День Конституції припадає на 28 червня, неділю. У мирний час у такому випадку вихідний день переносився б на понеділок. Однак під час дії воєнного стану норма про перенесення святкових вихідних не застосовується, тому додаткового дня відпочинку українці не матимуть.

Календар свят і важливих дат у червні 2026 року:

7 червня — День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості;

8 червня — Всесвітній день океанів;

9 червня — Міжнародний день друзів;

12 червня — День працівників фондового ринку;

14 червня — День працівників легкої промисловості; Всесвітній день донора;

17 червня — Всесвітній день боротьби iз запустинюванням і засухою;

18 червня — День дільничного інспектора поліції;

19 червня — День фермера;

20 червня — Всесвітній день біженців;

21 червня — День медичного працівника; День батька в Україні;

22 червня — День скорботи тa вшанування пам’ятi жертв війни в Україні;

23 червня — День державної служби ООН; День державної служби України;

25 червня — Міжнародний день моряка; День митника України;

26 червня — Міжнародний день ООН нa підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби пpоти зловживання наркотиками і їx незаконного звороту;

28 червня — День Конституції України.

Окрім цього, в Україні відзначатимуть наступні релігійні дати:

7 червня — Теодота (Богдана)

11 червня — Торжественне поклоніння пречистим Тайнам Тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа;

14 червня — Всіх святих українського народу;

20 червня — Свято найсолодшого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа;

24 червня — Різдво Івана Хрестителя;

27 червня — блаженного священномученика Миколая Чарнецького;

29 червня — святих апостолів Петра і Павла;

30 червня — блаженного священномученика Василія Величковського.

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