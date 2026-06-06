Какие праздники будут отмечать в Украине в июне 2026 года и будет ли дополнительный выходной в День Конституции.

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Июнь 2026 года насчитывает 30 календарных дней. Большую часть месяца составят рабочие дни, тогда как выходными традиционно останутся субботы и воскресенья.

В частности, украинцы будут работать 1–5, 8–12, 15–19, 22–26, а также 29 и 30 июня. Выходными днями будут 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июня.

Кроме того, на июнь приходится ряд государственных, профессиональных и международных праздников. Среди наиболее важных — День журналиста, который отмечается сегодня, 6 июня, День отца и День Конституции Украины.

В этом году День Конституции приходится на 28 июня, воскресенье. В мирное время в таком случае выходной день переносился бы на понедельник. Однако во время действия военного положения норма о переносе праздничных выходных не применяется, поэтому дополнительного дня отдыха у украинцев не будет.

Календарь праздников и важных дат в июне 2026 года

7 июня — День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности;

8 июня — Всемирный день океанов;

9 июня — Международный день друзей;

12 июня — День работников фондового рынка;

14 июня — День работников легкой промышленности; Всемирный день донора крови;

17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;

18 июня — День участкового инспектора полиции;

19 июня — День фермера;

20 июня — Всемирный день беженцев;

21 июня — День медицинского работника; День отца в Украине;

22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине;

23 июня — День государственной службы ООН; День государственной службы Украины;

25 июня — Международный день моряка; День таможенника Украины;

26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом;

28 июня — День Конституции Украины.

Кроме того, в Украине будут отмечаться следующие религиозные даты:

7 июня — Теодота (Богдана);

11 июня — Торжественное поклонение Пречистым Тайнам Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа;

14 июня — Всех святых украинского народа;

20 июня — Праздник Сладчайшего Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа;

24 июня — Рождество Иоанна Крестителя;

27 июня — блаженного священномученика Николая Чарнецкого;

29 июня — святых апостолов Петра и Павла;

30 июня — блаженного священномученика Василия Величковского.

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