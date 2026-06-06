  1. В Украине

Июнь 2026 в Украине: сколько будет рабочих дней, выходных и какие праздники будут отмечать

10:19, 6 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие праздники будут отмечать в Украине в июне 2026 года и будет ли дополнительный выходной в День Конституции.
Июнь 2026 в Украине: сколько будет рабочих дней, выходных и какие праздники будут отмечать
фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Июнь 2026 года насчитывает 30 календарных дней. Большую часть месяца составят рабочие дни, тогда как выходными традиционно останутся субботы и воскресенья.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, украинцы будут работать 1–5, 8–12, 15–19, 22–26, а также 29 и 30 июня. Выходными днями будут 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июня.

Кроме того, на июнь приходится ряд государственных, профессиональных и международных праздников. Среди наиболее важных — День журналиста, который отмечается сегодня, 6 июня, День отца и День Конституции Украины.

В этом году День Конституции приходится на 28 июня, воскресенье. В мирное время в таком случае выходной день переносился бы на понедельник. Однако во время действия военного положения норма о переносе праздничных выходных не применяется, поэтому дополнительного дня отдыха у украинцев не будет.

Календарь праздников и важных дат в июне 2026 года

7 июня — День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности;
8 июня — Всемирный день океанов;
9 июня — Международный день друзей;
12 июня — День работников фондового рынка;
14 июня — День работников легкой промышленности; Всемирный день донора крови;
17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
18 июня — День участкового инспектора полиции;
19 июня — День фермера;
20 июня — Всемирный день беженцев;
21 июня — День медицинского работника; День отца в Украине;
22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине;
23 июня — День государственной службы ООН; День государственной службы Украины;
25 июня — Международный день моряка; День таможенника Украины;
26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом;
28 июня — День Конституции Украины.

Кроме того, в Украине будут отмечаться следующие религиозные даты:

7 июня — Теодота (Богдана);
11 июня — Торжественное поклонение Пречистым Тайнам Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа;
14 июня — Всех святых украинского народа;
20 июня — Праздник Сладчайшего Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа;
24 июня — Рождество Иоанна Крестителя;
27 июня — блаженного священномученика Николая Чарнецкого;
29 июня — святых апостолов Петра и Павла;
30 июня — блаженного священномученика Василия Величковского.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина свято

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ признал Украину ответственной за избиение мужчины полицейскими, которые находились вне службы

ЕСПЧ признал государство виновным по делу о жестоком избиении: полиция «вне службы» действовала как представители власти и не было эффективного расследования.

Потерял работу из-за войны — можно ли не платить кредит: что говорит закон и Верховный Суд

Потеря работы, вынужденное переселение или снижение доходов во время войны стали распространённой причиной просрочки кредитов.

Украина меняет правила пересмотра судебных решений — теперь достаточно признания нарушения государством

Судебные решения предлагают пересматривать не только после решений международных судов, но и после признания Украиной нарушения международных обязательств.

Приговор ВАКС по делу Концерна РРТ: 7 лет тюрьмы и конфискация за миллионные растраты

Несмотря на истечение сроков давности за служебный подлог, фигуранты получили длительные сроки за хищение имущества.

Минцифры требует доработать реформу рынка финансовых активов из-за проблем с электронными реестрами

В законопроекте о секьюритизации не прописан порядок создания и ведения реестров.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]