Июнь 2026 в Украине: сколько будет рабочих дней, выходных и какие праздники будут отмечать
Июнь 2026 года насчитывает 30 календарных дней. Большую часть месяца составят рабочие дни, тогда как выходными традиционно останутся субботы и воскресенья.
В частности, украинцы будут работать 1–5, 8–12, 15–19, 22–26, а также 29 и 30 июня. Выходными днями будут 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июня.
Кроме того, на июнь приходится ряд государственных, профессиональных и международных праздников. Среди наиболее важных — День журналиста, который отмечается сегодня, 6 июня, День отца и День Конституции Украины.
В этом году День Конституции приходится на 28 июня, воскресенье. В мирное время в таком случае выходной день переносился бы на понедельник. Однако во время действия военного положения норма о переносе праздничных выходных не применяется, поэтому дополнительного дня отдыха у украинцев не будет.
Календарь праздников и важных дат в июне 2026 года
7 июня — День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности;
8 июня — Всемирный день океанов;
9 июня — Международный день друзей;
12 июня — День работников фондового рынка;
14 июня — День работников легкой промышленности; Всемирный день донора крови;
17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
18 июня — День участкового инспектора полиции;
19 июня — День фермера;
20 июня — Всемирный день беженцев;
21 июня — День медицинского работника; День отца в Украине;
22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине;
23 июня — День государственной службы ООН; День государственной службы Украины;
25 июня — Международный день моряка; День таможенника Украины;
26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом;
28 июня — День Конституции Украины.
Кроме того, в Украине будут отмечаться следующие религиозные даты:
7 июня — Теодота (Богдана);
11 июня — Торжественное поклонение Пречистым Тайнам Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа;
14 июня — Всех святых украинского народа;
20 июня — Праздник Сладчайшего Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа;
24 июня — Рождество Иоанна Крестителя;
27 июня — блаженного священномученика Николая Чарнецкого;
29 июня — святых апостолов Петра и Павла;
30 июня — блаженного священномученика Василия Величковского.
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