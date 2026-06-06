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Стоимость питания включена в проездные документы: как облагаются налогом командировочные расходы

10:01, 6 июня 2026
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Какие командировочные расходы не включаются в налогооблагаемый доход работника, как определяются суточные и в каких случаях расходы на питание считаются их составляющей.
Стоимость питания включена в проездные документы: как облагаются налогом командировочные расходы
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Стоимость питания, включенная в проездные документы во время служебной командировки, нередко вызывает вопросы у работодателей и работников относительно порядка ее налогообложения. Особенно актуальным является вопрос, считаются ли такие расходы дополнительным благом работника и подлежат ли они обложению налогом на доходы физических лиц.

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Какие расходы на командировку не включаются в налогооблагаемый доход

Согласно подпункту 165.1.11 Налогового кодекса Украины в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода физического лица не включаются средства, полученные им на командировку или под отчет, при условии их использования и отчетности в соответствии с требованиями пункта 170.9 НКУ.

В то же время пункт 170.9 НКУ устанавливает порядок налогообложения излишне израсходованных средств, которые были выданы на командировку или под отчет и не возвращены налогоплательщиком в сроки, определенные законодательством.

Согласно подпункту 170.9.1 НКУ не считаются доходом работника или члена руководящего органа предприятия, учреждения или организации суммы расходов на командировку, возмещенные работодателем в установленном порядке и в пределах фактических расходов. К таким расходам относятся расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая перевозку багажа и бронирование билетов, расходы на передвижение в месте командировки, в том числе на арендованном транспорте, оплату проживания в гостиницах и мотелях, а также расходы на питание и бытовые услуги, если они включены в счета за проживание.

Кроме того, к перечню относятся расходы на аренду жилья, оплату телефонной связи, оформление загранпаспортов, виз, обязательного страхования, а также другие надлежащим образом оформленные расходы, связанные с соблюдением правил въезда и пребывания в стране или месте командировки. К таким расходам также относятся сборы и налоги, которые необходимо уплачивать в связи с их осуществлением.

В то же время указанные расходы не подлежат налогообложению только при условии наличия документов, подтверждающих их стоимость.

Количество дней пребывания работника в командировке определяется на основании приказа о командировке и подтверждается одним или несколькими документами. Это могут быть отметки пограничной службы о пересечении государственной границы, проездные документы, счета за проживание или другие документы, подтверждающие фактическое пребывание лица в командировке.

Для подтверждения расходов могут использоваться транспортные билеты, транспортные счета и багажные квитанции, в том числе в электронной форме. Также подтверждающими документами считаются документы от поставщиков услуг проживания, страховые полисы, банковские выписки и другие сведения о проведенных платежных операциях по счетам, к которым выпущены платежные инструменты. Кроме того, могут использоваться документы, подтверждающие проведение операций с применением платежных инструментов, а также другие документы, удостоверяющие понесенные расходы.

Какие нормы суточных действуют в Украине и за рубежом

Налоговое законодательство также предусматривает, что в налогооблагаемый доход не включаются расходы на питание и другие личные потребности работника во время командировки, даже если они не подтверждены документально. Речь идет о суточных расходах, которые выплачиваются в связи с командировкой в пределах установленных норм.

Для командировок по территории Украины размер необлагаемых суточных не может превышать 0,1 минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего налогового года, за каждый календарный день командировки. Для заграничных командировок предельный размер суточных составляет не более 80 евро в день по официальному курсу гривны к евро, определенному Национальным банком Украины.

Порядок определения состава и размера расходов на командировки государственных служащих, а также других работников предприятий, учреждений и организаций, которые полностью или частично финансируются из бюджета, устанавливается Кабинетом Министров Украины. Для таких категорий работников сумма суточных не может превышать пределы, определенные Налоговым кодексом.

Размер суточных определяется в зависимости от страны командировки. Если командировка осуществляется в пределах Украины или в государства, для въезда в которые гражданам Украины не нужна виза, основанием является приказ о командировке и первичные документы. В случае командировки в страны с визовым режимом необходимо также иметь документы, подтверждающие фактическое пребывание работника за границей, в частности отметки пограничных служб, проездные документы, счета за проживание или другие подтверждающие документы.

Если соответствующие подтверждающие документы отсутствуют, сумма выплаченных суточных включается в налогооблагаемый доход физического лица.

Облагается ли налогом питание, включенное в стоимость билета

В ГНС отмечают, что базовым нормативным документом, регламентирующим порядок служебных командировок работников органов государственной власти, а также предприятий, учреждений и организаций, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных средств, является Инструкция о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 13 марта 1998 года №59. При этом предприятия негосударственного сектора также могут использовать положения Инструкции №59 как ориентир в своей деятельности.

Согласно абзацу четвертому пункта 5 раздела II, подпункту «д» подпункта 16.2 раздела III Инструкции №59 и пункту 2 постановления Кабинета Министров Украины от 2 февраля 2011 года №98 расходы на питание, если их стоимость включена в проездные документы, возмещаются работником за счет суточных.

Если в стоимости проездного документа для командировки в пределах Украины или за границу предусмотрено питание без отдельного определения его стоимости, суточные выплачиваются в уменьшенном размере. В частности, при одноразовом питании выплачивается 80 процентов установленной суммы суточных, при двуразовом — 55 процентов, а при трехразовом — 35 процентов.

Следовательно, если работник юридического лица, которое не содержится за счет бюджетных средств, во время командировки в Украине или за границей пользуется питанием, стоимость которого включена в проездной документ, такие расходы считаются составляющей суточных расходов. Они учитываются в пределах норм, определенных подпунктом 170.9.1 НКУ, и не включаются в налогооблагаемый доход работника.

Вместе с тем для работников предприятий, учреждений и организаций, которые полностью или частично финансируются из бюджета, расходы на питание, включенные в стоимость проездного документа во время командировки, также относятся к составу суточных. В таком случае их размер определяется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №98, а сами суммы не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

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