Верховный Суд объяснил, можно ли заявлять ходатайства во время судебных дебатов

Во время судебных дебатов участники выступают с речами, а рассмотрение ходатайств УПК не предусматривает.

Иллюстративное фото, источник - nlu.edu.ua

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Під час судебных дебатов участники судебного производства выступают с речами, а суд может возобновить выяснение обстоятельств и проверку их доказательствами. Проведение каких-либо иных процессуальных действий, таких как рассмотрение ходатайств, заявлений, УПК Украины не предусмотрено. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

По делу № 511/1762/20 суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 286 УК Украины. В кассационной жалобе осужденный указал, что местный суд нарушил его право на защиту, поскольку отказался приобщить к материалам производства оглашенное в судебных дебатах и поданное до выхода суда в совещательную комнату ходатайство стороны защиты о признании доказательств недопустимыми.

Оставляя без изменения решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что судебные дебаты являются самостоятельной частью рассмотрения уголовного производства, их основу составляют речи участников судебного разбирательства, в которых они дают оценку действиям обвиняемого, анализируют исследованные в суде доказательства, высказывают выводы относительно виновности или невиновности обвиняемого, квалификации действий, меры наказания, разрешения гражданского иска и других вопросов, которые должен решить суд при постановлении приговора.

В частности, во время судебных дебатов, кроме речей участников судебного производства, каких-либо иных процессуальных действий, за исключением решения о возобновлении выяснения обстоятельств (ч. 5 ст. 364 УПК Украины), действующим законодательством не предусмотрено. Стадия судебных дебатов не предусматривает рассмотрения ходатайств и заявлений.

Как следует из содержания журнала судебного заседания, на стадии судебных дебатов защитник заявил ходатайство о приобщении к материалам производства письменного ходатайства о признании доказательств недопустимыми, после чего председательствующий судья разъяснил ему, что рассмотрение уголовного производства не находится на стадии выяснения обстоятельств и проверки их доказательствами, а находится на стадии судебных прений.

Вместе с тем председательствующий отметил, что сторона защиты имеет право приобщить к материалам производства только речь в судебных дебатах в письменном виде. Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда считает, что указанные действия местного суда не противоречат требованиям УПК Украины.

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