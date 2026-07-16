Пенсионный фонд пытался оспорить производственный характер смерти врача от COVID-19: что решил Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, кто решает, связана ли смерть медика от COVID-19 с исполнением профессиональных обязанностей.

Фото: Ystallonne Alves / Unsplash

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Кассационный гражданский суд рассмотрел дело № 308/1000/24 по иску Главного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области к Коммунальному некоммерческому предприятию и вдове умершего врача о признании незаконными приказа о создании комиссии по расследованию и акта расследования, которым смерть медика от COVID-19 была признана связанной с производством.

Обстоятельства дела

Основанием для обращения в суд стало то, что в декабре 2023 года комиссия, созданная директором КНП, по результатам расследования признала смерть врача-хирурга-стоматолога вследствие инфицирования COVID-19 связанной с производством и оформила соответствующий акт по форме Н-1/П.

ГУ ПФУ в Закарпатской области не согласилось с такими выводами и обратилось в суд. Истец просил признать незаконными приказ о создании комиссии и составленный ею акт расследования.

Свои требования Пенсионный фонд обосновывал тем, что в состав комиссии вошли два человека, которые участвовали в предыдущем расследовании этого случая, что, по его мнению, противоречило требованиям Порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве. Кроме того, истец указывал, что вывод комиссии о производственном характере инфицирования является необоснованным, поскольку в самом акте отмечалось, что заражение могло произойти как при исполнении профессиональных обязанностей, так и в быту. По мнению ПФУ, такие обстоятельства свидетельствовали о том, что вывод комиссии основан на предположениях.

Ужгородский горрайонный суд пришел к выводу, что приказ о создании комиссии и акт по форме Н-1/П соответствуют требованиям Порядка № 337, поэтому оснований для их отмены нет.

Закарпатский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Что установил Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что законодательство возлагает на работодателя обязанность организовать расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а порядок такого расследования определен постановлением Кабинета Министров Украины № 337.

Коллегия судей обратила внимание, что для случаев смерти медицинских работников вследствие инфицирования COVID-19 при исполнении профессиональных обязанностей Порядком № 337 предусмотрена отдельная процедура. Такое расследование проводит комиссия, созданная руководителем учреждения здравоохранения, в котором работал медицинский работник. Именно эта комиссия устанавливает обстоятельства смерти и принимает решение о том, связано ли острое профессиональное заболевание с производством.

Верховный Суд подчеркнул, что к исключительной компетенции комиссии относится решение вопроса о связи несчастного случая или профессионального заболевания с производством. Суд, в свою очередь, не уполномочен самостоятельно устанавливать или считать доказанным такой факт. В ходе судебного рассмотрения проверяются лишь наличие или отсутствие нарушений при создании комиссии, проведении расследования и составлении акта, а также обоснованность выводов комиссии.

Также суд учел правовой вывод Большой Палаты Верховного Суда, изложенный в постановлении от 22 мая 2024 года по делу № 227/2301/21, согласно которому суд не может самостоятельно устанавливать факт связи несчастного случая с производством.

Поскольку суды не установили нарушений при издании приказа о создании комиссии и составлении акта по форме Н-1/П, а доводы кассационной жалобы фактически сводились к переоценке доказательств, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

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