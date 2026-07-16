Незаконная мобилизация за одни сутки: как суды отменяют приказы о призыве

Топ-5 судебных решений июля: отмена штрафов ТЦК и восстановление прав военнообязанных.

Иллюстративное фото, источник: vinnitsa.info

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На пятом году войны судебная практика по мобилизации достигла пика своей детализации. Суды все чаще становятся на сторону военнообязанных, констатируя «нарушения» со стороны ТЦК. «Судебно-юридическая газета» продолжает разбираться с тем, как работает право на защиту в реальных делах.

Мобилизационные процессы сегодня все больше сопровождаются острыми дискуссиями. С одной стороны — конституционный долг защиты Отечества, с другой — принцип верховенства права и процедурная дисциплина органов власти. Как показывает анализ судебных решений, ТЦК и СП часто пренебрегают установленными Правительством порядками (Постановления № 1487, № 560), что становится основанием для признания их действий противоправными.

Блиц-мобилизация и нарушение процедуры: дело № 160/3858/26

Истца задержали в 03:37 ночи и доставили в ТЦК, где он даже не состоял на воинском учете. Там у него изъяли мобильный телефон, лишив возможности связаться с адвокатом. Уже в течение следующих суток мужчина прошел ВВК без необходимых обследований, после чего получил приказ о призыве и был направлен в воинскую часть.

Направление на прохождение медицинского осмотра также истцу не вручалось, и несмотря на то, что истец отказался от прохождения комиссии, должностными лицами ВВК была составлена справка с заключением о годности истца к службе.

Суд констатировал, что ТЦК не наделен полномочиями на принудительное задержание — это исключительная компетенция полиции, которая должна составлять протокол.

В итоге, суд пришел к выводу, что во время мобилизации истца было допущено существенное нарушение процедуры призыва, предусмотренной Порядком № 560. В частности, суд установил, что мужчину задержали и доставили в ТЦК не для привлечения к административной ответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП, а с целью проведения мобилизации в течение одних суток. Истца удерживали в помещении ТЦК без возможности воспользоваться мобильным телефоном или предоставить медицинские документы.

В решении подчеркивается, что такие обстоятельства могут содержать признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы), а потому допущенные процедурные нарушения не могут создавать для истца негативные правовые последствия.

Приказы ТЦК и командира в/ч о призыве и зачислении в списки отменены. Истца обязали исключить из списков личного состава.

Запрет призыва во время рассмотрения заявления на отсрочку: дело № 460/9184/26

Мужчина подал заявление на отсрочку на основании п. 9 ч. 1 ст. 23 Закона (воспитание ребенка с инвалидностью). Несмотря на то, что заявление находилось на рассмотрении, ТЦК уже через два дня издал приказ о его призыве.

Суд сослался на абзац 7 пункта 60 Постановления КМУ № 560, где установлен императивный запрет призыва лица до момента принятия решения комиссией. ТЦК действовал способом, не предусмотренным законом.

Согласно Порядку проведения призыва № 560 комиссия ТЦК должна рассмотреть заявление об отсрочке и принять соответствующее решение, до принятия такого решения военнообязанный не может быть призван на военную службу. Также до этого момента его нельзя направлять на ВВК.

По мнению суда, отсутствие решения комиссии по заявлению об отсрочке автоматически исключало возможность призыва истца.

В решении указано, что приказ ТЦК был принят хотя и в пределах полномочий органа, однако способом, не предусмотренным законом, поскольку должностные лица не учли обстоятельства, имевшие существенное значение для принятия решения.

Именно поэтому суд пришел к выводу, что приказ о призыве не соответствует требованиям статьи 2 Кодекса административного судопроизводства Украины и подлежит отмене.

Как результат приказ о мобилизации отменен, лицо обязали освободить от военной службы.

Отсрочка по уходу за родителями и борьба с «предположениями» ТЦК: дело № 300/1870/25

Сын обратился за отсрочкой из-за инвалидности матери II группы. Комиссия ТЦК отказала, мотивируя это тем, что у матери есть бывший муж (отец истца), который по закону «может» ее содержать, несмотря на расторгнутый брак.

Суд указал, что право на содержание после развода должно быть установлено решением суда об алиментах, а не просто существовать в теории. В то же время обязанность совершеннолетних детей содержать родителей является безусловной и предусмотрена статьей 202 СК Украины.

ТЦК не предоставил доказательств наличия других лиц, а оперировал лишь предположениями.

Решение ТЦК было отменено судом, а комиссию обязали предоставить истцу отсрочку.

Двойной штраф и «бронь» в системе «Оберег»: дело № 205/6722/26

Работник предприятия имел бронирование. ТЦК дважды выписал ему штрафы (17 000 грн и 25 500 грн) за одно и то же нарушение — неявку по повестке, которую он не получал.

Так, постановлением от 10 марта мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП за неявку по повестке 26 декабря 2025 года. Несмотря на это, 14 мая 2026 года ТЦК вынес еще одно постановление, которым снова оштрафовал его, на этот раз на 25,5 тыс. грн, сославшись на те же обстоятельства: неявку по той же повестке, отправленной заказным письмом.

Суд пришел к выводу, что обстоятельства, изложенные в обоих постановлениях, идентичны, а следовательно, лицо повторно привлекли к административной ответственности за одно и то же правонарушение.

Суд напомнил, что статья 61 Конституции Украины прямо запрещает дважды привлекать лицо к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение. Аналогичный запрет содержит и часть 8 статьи 247 КУоАП, которая исключает возможность повторного рассмотрения дела, если по тем же обстоятельствам уже существует действующее постановление о наложении административного взыскания.

Кроме того, суд обратил внимание, что согласно данным приложения «Резерв+» на момент рассмотрения дела истец имел действующее бронирование, которое действовало до 17 декабря 2026 года.

Результат: В итоге постановление ТЦК было отменено, а дело закрыто.

Риски и «подводные камни»: когда суд может отказать

В то же время положительная судебная практика не означает, что любой спор с ТЦК автоматически завершится в пользу истца. Анализ решений административных судов свидетельствует: успех во многом зависит от конкретных обстоятельств дела и надлежащего подтверждения нарушений.

Неоформленное бронирование. В деле № 560/1437/26 суд отказал в удовлетворении иска, так как на момент издания приказа о призыве процедура бронирования еще не была завершена. Суд исходил из того, что право на отсрочку должно быть оформлено в установленном порядке до приобретения лицом статуса военнослужащего.

Недостаточные доказательства уважительной причины неявки. В деле № 953/14083/25 суд оставил в силе постановление об административном взыскании, поскольку предоставленная медицинская справка не содержала данных, позволяющих однозначно идентифицировать пациента, а также не было подтверждено своевременное уведомление ТЦК о невозможности явиться по вызову.

Последние решения административных судов свидетельствуют, что судебный контроль остается эффективным механизмом проверки законности решений ТЦК. Если во время мобилизационных процедур были допущены существенные нарушения требований законодательства, суды становятся на сторону истцов.

В то же время практика демонстрирует несколько важных выводов:

Процедурные гарантии имеют значение: суды проверяют не только наличие оснований для мобилизации, но и соблюдение установленной законом процедуры.

Документы необходимо подавать заблаговременно: если лицо имеет право на отсрочку, важно своевременно обратиться в ТЦК с заявлением и подтверждающими документами.

Бронирование должно быть оформлено надлежащим образом: самого обращения работодателя или начала процедуры недостаточно — право на отсрочку должно быть подтверждено в соответствии с требованиями законодательства.

Каждое дело оценивается индивидуально: окончательное решение зависит от совокупности доказательств, конкретных обстоятельств и того, были ли нарушения достаточно существенными для признания решений ТЦК противоправными.

Именно поэтому успех в суде определяет не только факт нарушения, но и способность истца надлежащим образом его доказать и подтвердить документами.

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