Пошел в СЗЧ и угрожал полицейскому гранатой: суд объявил приговор жителю Житомирщины
Богунский районный суд Житомира назначил 5 лет лишения свободы военнослужащему, которого признали виновным в самовольном оставлении воинской части и угрозе насилием сотруднику полиции.
Обстоятельства дела
Согласно материалам дела № 295/11340/26, военнослужащий-контрактник, занимавший должность водителя материального обеспечения одной из воинских частей, 9 апреля 2024 года самовольно оставил место службы. До 10 июня 2026 года он находился вне воинской части, после чего был задержан сотрудниками полиции.
Также 10 июня 2026 года в подъезде дома, где проживает мужчина, он угрожал сотруднику полиции предметом, похожим на гранату.
В приговоре указано, что во время общения с правоохранителями мужчина вел себя агрессивно и высказал угрозы применить насилие путем броска предмета, визуально похожего на гранату РГД-5.
Согласно материалам суда, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения, а в руке держал пиротехническое средство «Пиро-5Г», внешне похожее на гранату.
Мужчину задержали, а 12 июня взяли под стражу без определения размера залога.
Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, раскаялся и попросил строго его не наказывать. Также он публично извинился перед потерпевшим.
Что решил суд
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины — угроза убийством или насилием в отношении работника правоохранительного органа, а также по части 5 статьи 407 УК Украины — самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим.
По совокупности уголовных правонарушений окончательное наказание определили путем поглощения менее строгого наказания более строгим — 5 лет лишения свободы.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Косовский районный суд Ивано-Франковской области осудил 48-летнего мобилизованного военнослужащего, который самовольно оставил место службы и во время пребывания вне части вступал в отношения с 15-летней девушкой.
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