Ушел в СЗЧ и развращал несовершеннолетнюю — в Прикарпатье суд вынес приговор военному

Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину полностью вменяемым, способным осознавать свои действия и управлять ими.

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Косовский районный суд Ивано-Франковской области осудил 48-летнего мобилизованного военнослужащего, который самовольно оставил место службы и во время пребывания вне воинской части вступал в отношения с 15-летней девушкой.

Обстоятельства дела

Как говорится в материалах дела № 347/2247/25, мужчину призвали на военную службу по мобилизации в апреле 2025 года. Он был назначен пулеметчиком штурмового отделения одной из воинских частей.

Во время службы военнослужащий получил ранение и проходил стационарное лечение в военном госпитале Харькова. 17 июля 2025 года его выписали из учреждения из-за нарушения больничного режима. После этого он должен был вернуться к месту временного расположения подразделения возле Покровска Донецкой области.

Однако мужчина в часть не вернулся. Согласно материалам суда, он незаконно находился вне расположения военного подразделения с 19 июля по 6 августа 2025 года.

В этот период военнослужащий вступал в половые отношения с 15-летней односельчанкой. По данным суда, встречи происходили в доме мужчины и в салоне его автомобиля.

В суде обвиняемый полностью признал вину в факте неявки на службу. Что касается половых отношений с несовершеннолетней, он признал вину частично, заявив, что якобы не знал точного возраста девушки. Вместе с тем мужчина подтвердил, что давно знаком с ней и ее матерью, поскольку они были соседями.

Потерпевшая рассказала суду, что знала мужчину около трех лет и подтвердила регулярные встречи. По ее словам, инициатором общения в основном был военнослужащий. В то же время во время рассмотрения дела она и ее законный представитель подали заявление с просьбой не учитывать утверждения об угрозах, поскольку встречи, по их словам, происходили добровольно.

Мать девушки рассказала, что ее дочь несколько раз уходила из дома ночью и возвращалась под утро, после чего призналась, что проводила время с этим мужчиной. Она подчеркнула, что обвиняемый достоверно знал о возрасте ее ребенка.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину полностью вменяемым, способным осознавать свои действия и руководить ими.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в совершении двух уголовных правонарушений. По части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Украины ему назначили три года ограничения свободы, а по части 5 статьи 407 УК Украины — пять лет лишения свободы.

В соответствии с частью 1 статьи 70 Уголовного кодекса Украины суд определил окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим. В итоге мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Суд также отметил, что в этом деле применение статей 69 или 75 УК Украины относительно более мягкого наказания или освобождения от его отбывания с испытательным сроком является юридически невозможным.

Кроме того, суд частично удовлетворил заявленный гражданский иск представителя потерпевшей и постановил взыскать с осужденного в пользу девушки 70 000 гривен в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Гусятинский районный суд Тернопольской области приговорил мужчину к 5 с половиной годам лишения свободы. Житель Чортковского района незаконно вырубил деревья в заповеднике, находился в СЗЧ и украл телефон у соседа.

Прокуроры доказали, что в начале февраля 2024 года обвиняемый без каких-либо разрешительных документов спилил бензопилой на участке леса, расположенном в пределах общезоологического заказника, несколько деревьев породы «граб». Чтобы вывезти древесину из леса, он одолжил у соседа трактор с прицепом.