ВАКС продлил действие процессуальных обязательств в отношении бывшего заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова

Суд еще на два месяца оставил в силе процессуальные ограничения в отношении бывшего чиновника, в частности запрет на общение с определенными лицами и обязанность сдать загранпаспорта.

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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего заместителя главы Офиса Президента Украины Андрея Смирнова, на два месяца — до 8 сентября 2026 года.

Согласно постановлению суда, обвиняемый и в дальнейшем обязан:

являться в суд по первому требованию;

сообщать суду об изменении места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы паспорта для выезда за границу.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 9 июля.

В то же время в суде напомнили, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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