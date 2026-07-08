ВЛК признала его негодным, но в «Резерв+» мужчина остался на учете — кто несет ответственность за ошибки в Реестре военнообязанных

Если ТЦК не вносит информацию о негодности к военной службе, негативные последствия этого не могут возлагаться на гражданина, отметил суд.

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Киевский окружной административный суд частично удовлетворил иск гражданина, который обжаловал невнесение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о своей негодности к военной службе. Суд признал бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки противоправным и обязал внести в реестр информацию об исключении истца из воинского учета.

Обстоятельства дела

Гражданин обратился в Киевский окружной административный суд с административным иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и другому территориальному центру, в котором просил:

признать противоправными действия сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки, связанные с невнесением актуальной информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а именно информации, согласно которой истец признан негодным к военной службе с исключением из воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии в связи с признанием его негодным к военной службе с исключением из воинского учета по статье 50-А группы II Перечня болезней Приказа Министерства обороны Украины № 402 от 2008 года;

обязать сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки внести актуальную информацию об истце в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а именно информацию, согласно которой истец признан непригодным к военной службе с исключением из воинского учета на основании решения военно-медицинской комиссии в связи с признанием его непригодным к военной службе с исключением из воинского учета по статье 50-А группы II Перечня болезней Приказа Министерства обороны Украины № 402 от 2008 года;

признать противоправными действия сотрудников другого территориального центра комплектования и социальной поддержки в отношении пребывания истца на воинском учете, который не является военнообязанным в соответствии с заключением военно-медицинской комиссии;

обязать сотрудников другого территориального центра комплектования и социальной поддержки исключить истца из воинского учета в связи с его негодностью к военной службе, подтвержденной заключением военно-медицинской комиссии.

Истец обосновывал свои требования тем, что он не является военнообязанным, поскольку был исключен из воинского учета как лицо, освобожденное от военной службы по состоянию здоровья. Сведения об истце, указанные в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, не соответствуют действительности. Истец неоднократно обращался с заявлениями и адвокатскими запросами о внесении изменений в Реестр, однако ответа не получил.

Судом установлено, что в соответствии с временным удостоверением военнообязанного истец был снят с воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии в связи с признанием негодовым к военной службе с снятием с воинского учета. Согласно военно-учетному документу из приложения «Резерв+» истец состоит на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Что решил суд

Киевский окружной административный суд по делу № 320/46727/25 принял решение удовлетворить административный иск частично.

Суд признал противоправным бездействие ТЦК и СП, заключающееся в невнесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации о признании истца негодовым к военной службе и об исключении его из воинского учета в соответствии с записью во временном удостоверении, и обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информацию о признании истца негодным к военной службе и исключении его из воинского учета в связи с негодностью к военной службе.

В удовлетворении остальных исковых требований отказано.

Суд отметил, что в соответствии с частью 6 статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действовавшей на момент спорных правоотношений) исключению из воинского учета подлежат граждане Украины, признанные негодными к военной службе. Основание для исключения из воинского учета, а именно признание лица непригодным к военной службе, не изменилось.

Суд пришел к выводу, что бремя наступления неблагоприятных последствий вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальным центром комплектования и социальной поддержки своих обязанностей, в том числе в отношении своевременного внесения данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, не может возлагаться на истца.

В пользу истца взысканы судебные издержки в виде судебного сбора в размере 1211 гривен 20 копеек за счет бюджетных ассигнований территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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